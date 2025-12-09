FREEMAIL
DOVEDEN NA ISPITIVANJE /

Ovo je muškarac osumnjičen za ubojstvo djevojke u Rijeci: Imala je desetke ubodnih rana

Ovo je muškarac osumnjičen za ubojstvo djevojke u Rijeci: Imala je desetke ubodnih rana
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Mlada žena preminula je unatoč pokušaju reanimacije

9.12.2025.
11:25
Erik Sečić
Nel Pavletic/pixsell
Muškarac (24) osumnjičen za ubojstvo mlade djevojke u centru Rijeke priveden je u utorak i doveden na ispitivanje. 

Policijska uprava primorsko-goranska objavila je da su policajci u subotu oko 8.00 sati na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske zatekli teško ozlijeđenu ženu koja je davala znakove života.

Ovo je muškarac osumnjičen za ubojstvo djevojke u Rijeci: Imala je desetke ubodnih rana
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Odmah joj je pružena liječnička pomoć, ali je preminula unatoč pokušaju reanimacije.

Detalji zločina

U stanu su zatim pronašli muškarca s ozljedom vrata. S obzirom na to da se dovodio u vezu s počinjenjem kaznenog djela, završio je pod nadzorom policije, ali je zbog ozljeda završio u KBC-u Rijeka.

Ovo je muškarac osumnjičen za ubojstvo djevojke u Rijeci: Imala je desetke ubodnih rana
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Liječnici su utvrdili da je lakše ozlijeđen, a RTL Danas neslužbeno je doznao da je prebačen na psihijatriju.

Ubijena mlada žena imala je tridesetak ubodnih rana, a doznaje se da je osumnjičenik s njom bio u vezi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica iz Rijeke je djevojku izbo 30 puta: 'Nemojmo se zavaravati da je ovo izdvojen slučaj'

RijekaFemicidUbojstvo
