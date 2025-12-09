Ovo je muškarac osumnjičen za ubojstvo djevojke u Rijeci: Imala je desetke ubodnih rana
Mlada žena preminula je unatoč pokušaju reanimacije
Muškarac (24) osumnjičen za ubojstvo mlade djevojke u centru Rijeke priveden je u utorak i doveden na ispitivanje.
Policijska uprava primorsko-goranska objavila je da su policajci u subotu oko 8.00 sati na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske zatekli teško ozlijeđenu ženu koja je davala znakove života.
Odmah joj je pružena liječnička pomoć, ali je preminula unatoč pokušaju reanimacije.
Detalji zločina
U stanu su zatim pronašli muškarca s ozljedom vrata. S obzirom na to da se dovodio u vezu s počinjenjem kaznenog djela, završio je pod nadzorom policije, ali je zbog ozljeda završio u KBC-u Rijeka.
Liječnici su utvrdili da je lakše ozlijeđen, a RTL Danas neslužbeno je doznao da je prebačen na psihijatriju.
Ubijena mlada žena imala je tridesetak ubodnih rana, a doznaje se da je osumnjičenik s njom bio u vezi.
POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica iz Rijeke je djevojku izbo 30 puta: 'Nemojmo se zavaravati da je ovo izdvojen slučaj'