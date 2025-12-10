FREEMAIL
'MOŽE SE OČEKIVATI SVAŠTA' /

Joca Amsterdam na slobodi. Andrija Jarak: 'Bit će puno glavobolje za Vučiće službe...'

Legendarni novinar kaže da se vidi strah tajne službe u Srbiji po tome što su ga pustili mjesec-dva prije odsluženja kazne

10.12.2025.
23:46
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Antonio Ahel/ataimages
U srijedu navečer na slobodu je nakon 15 godina iz zatvora pušten Sreten Jocić koji je bio osumnjičen za naručivanje ubojstva Ive Pukanića, a kasnije je pravomoćno oslobođen te sumnje.

Gostujući u RTL Direktu kod Mojmire, njegovo puštanje na slobodu komentirao je Andrija Jarak, dugogodišnji novinar koji je pratio mnoge slučajeve s naslovnica crne kronike.

"Bit će jako zanimljivo zato što je prije određenog vremena iz Španjolske došao Luka Bojović, po mnogima najopasniji čovjek u Srbiji, neformalni vođa Zemunskog klana. On i Joca Amsterdam i oni su u neprijateljskim odnosima, u međusobnim sukobima je dosad stradalo 12 ljudi, čak trojica kumova", rekao je Jarak.

Nastavio je: "Sjećam se dobro Joce Amsterdama – 27. travnja 2009., na moj rođendan, je uhićen u Beogradu. Završio sam taj dan tamo i bilo je vrlo neugodno snimanje. Bio je optužen da je naručio ubojstvo Ive Pukanića, pravomoćno oslobođen zbog toga. Zatvoren je bio zbog poticanja na teško ubojstvo iz 1995. godine. I koliko je strah srbijanske tajne službe, dokazuje činjenica da je on pušten sad na uvjetni otpust mjesec-dva prije odsluženja kazne. On je već prije tražio da ga puste. Ali, kažem, bit će puno glavobolje Vučićevim službama koje imaju probleme sa studentima i prosvjedima. Mislim da je ovo jedan vrlo zanimljiv trenutak u srbijanskom podzemlju i može se očekivati svašta."

Jarak je, inače, večeras najavio svoj novi nastavak serijala "Dosje Jarak" koji se od ponoći može gledati na platformi Voyo.

Riječ je o slučaju Zijada Turkovića, čije suđenje bilježi milijunske preglede na YouTubeu. Riječ je o čovjeku koji je ubio trudnicu, odnosno odrubio joj glavu. Odgovoran je za još nekoliko ubojstava, pokušaja ubojstava, pljačku dva i pol milijuna konvertibilnih maraka sa sarajevskog aerodroma, međunarodnu trgovinu kokainom i heroinom. Ipak, ima neviđenu popularnost, pa i simpatizere koji otvoreno sumnjaju da on stoji iza tih mračnih zločina.

POGLEDAJTE VIDEO Nova epizoda Dosje Jarak na Voyu 

Andrija JarakDosje JarakJoca AmsterdamMojmira Pastorčić
