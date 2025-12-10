Crna udovica i odsječena glava: Jarak kod Mojmire otkrio detalje o najjezivijem balkanskom slučaju

Tužiteljicu je zvao "budalicom", svjedoke "barabama", nasmijavao je cijelu sudnicu, pa su njegovo suđenje, na YouTubeu pratili milijuni ljudi.

Taj zabavni showmen, inače je ubojica, diler i vođa kriminalne bande koji služi četrdeset godina zatvorske kazne i tema je nove epizode Dosjea Jarak.

Zijad Turković – slučaj je kao nijedan drugi. "Kralju", "Prepolovite mu kaznu", "Gledam ovo svaku večer prije spavanja" - tako na YouTube komentarima pišu ljudi o scenama sa suđenja čovjeku koji je ubio trudnicu, odnosno odrubio joj glavu. Odgovoran je za još nekoliko ubojstava, pokušaja ubojstava, pljačku dva i pol milijuna konvertibilnih maraka sa sarajevskog aerodroma, međunarodnu trgovinu kokainom i heroinom. Nevjerojatnim slučajem bavi se nova epizoda Dosjea Jarak, koja je dostupna na Voyu.

Puno više o Zijadu Turkoviću znaju autori Dosjea Jarak Andrija Jarak i Dario Todorović koji su bili gosti kod Mojmire u RTL Direktu.

Nije baš često da ljudi simpatiziraju ubojice i mafijaša?

Andrija Jarak: Nije često. Slučaj Zijada Turkovića pokušavao sam dva-tri mjeseca objasniti Dariju Todoroviću jer je Dario fini zagrebački dečko "by the book". Pokušavao sam Dariju objasniti da u Sarajevu postoji gospodin koji se zove Zijad Turković, čije suđenje ima 30 milijuna pregleda. Govorio sam mu da kad pregleda to suđenje, da će mu biti jasno zašto toliko pregleda i otkud ovi komentari. Znači, nikad se to nije dogodilo. A s druge strane, kad malo izmakneš tu fasadu, imaš pet stravičnih ubojstava, tone i tone droge, iznude, pljačke, razbojstva i sve ostalo. Ali fenomen u svjetskim okvirima.

Nevjerojatno je njegovo ponašanje u sudnici. Je li to razlog zbog čega je toliko ljudi gledalo tih milijunskih pregleda?

Dario Todorović: Pa bih rekao da ima više razloga. Jedan je taj što je sve javno dostupno. Sva suđenja su dostupna na YouTubeu –ima shortsa, ima kompilacija, ima svega, pun je TikTok - ali zamislite gledati dva sata jednu sjednicu gdje postoje i proceduralne stvari koje su po prirodi dosadne - ljudi to revno gledaju, komentiraju. Pravomoćna presuda je pala 2015., a dan-danas ljudi pišu: "Je l’ vi ovo gledate 2025.?" I da ljudi to gledaju svaku večer prije spavanja. To je meni Jarak pričao mjesecima prije - ja se nisam stigao time baviti. Suluda je situacija - zapravo nemam s čim u Hrvatskoj usporediti takvo suđenje i takve komentare - mi toga u Hrvatskoj nemamo.

Foto: Rtl Direkt

Andrija Jarak: Dario, kaže – nisu to reelsi od trideset sekundi, nego to je šnita od sat i pol koje ljudi gledaju u komadu.

Puno je manje zabavno ono čime se bavio. To je zapravo mreža groznih zločina.

Andrija Jarak: Groznih zločina po egzekuciji i po načinu izvršenja, po tome da su ti nesretni ljudi zakopani u nekakav kreću, u nekakvu zemlju, polijevani otrovima, da je ubijena trudnica u šestom, sedmom mjesecu trudnoće. Dakle, to su stravični zločini koji nadilaze granice ovog područja u kojem se mi krećemo.

I kad to sve staviš u jednu cjelinu – imaš takav medijski interes, a imaš takve zločine u kriminalnoj organizaciji - i onda kad čuješ te svjedoke... Recimo, glavni egzekutor tog klana se zove Milenko Lakić.

Evo jedan detalj – čovjek kaže predsjedniku Sudskog vijeća: "Časni sude, ja nemam zube, ne mogu jest sendvič. Mogu dobiti neku hranu koju mogu progutati."

Da neki izviđač ili pionir to govori, to je fora, ali to govori killer koji je bio profesionalni ubojica. Dakle, to su stravični zločini oko kojih i dan-danas traju rasprave. Puno je onih koji pišu komentare i koji dan-danas kaže – sve mu je namješteno, nema DNK, nema ničega.

On je i ranije bio poznat i smatran je uspješnim karizmatičnim poduzetnikom. Bavio se nekim javnim poslom. Koji je razlog zašto ljudi misle da je on nevin?

Dario Todorović: Ovo je jako zanimljiv slučaj. Nema puno baš čistih konkretnih materijalnih dokaza - nema konkretan njegov DNK da je nađen, ne znam – las kose, otisaka prstiju na mjestima gdje su se događala ubojstva. Ljudi koji su ga teretili – ima puno svjedoka, oni najvažniji su ti pokajnici koji su zajedno s njim bili u svemu tome, koji su zajedno činili ta najgora djela, od kojih su se neki izvukli.

Ljudi tu osnovano sumnjaju da su pakirali neke stvari samo Turkoviću da bi nekako oslobodili sebe. Puno se temelji na iskazima svjedoka, od kojih mnogi, govori obrana, da su nevjerodostojni. Jedan je serijski svjedok, pokajnik – već je prije radio grozne stvari, pokajao se, utrpao drugima, izvukao se da prođe bez zatvorske kazne.

To je, izgleda, učinio opet. I zapravo jako puno ljudi zbog svih tih stvari sumnja u presudu, sumnja da je sve namještaljka. Opet suludo.

Andrija Jarak: I onda krenu svađe na forumima, na komentarima. I to nema kraja.

Foto: Rtl Direkt

Skim ste razgovarali i koga ste snimili i što zanimljivo imate u ovoj epizodi?

Andrija Jarak: Snimili smo Zlatka Miletića, bivšeg šefa federalnog MUP-a, koji je vodio de facto cijelu tu operaciju. Snimili smo obitelji žrtava, neke dužnosnike tog vremena. Jako mi je žao da nismo snimili gospođu Dianu Kajmaković, tužiteljicu, koja se s njime cijelo vrijeme svađala.

Budalica?

Andrija Jarak: Da, zvao sam gospođu Dianu i ona je isprva pristala dati intervju. Međutim, tužiteljstvo i njezin šef nisu dali. Bilo bi jako zanimljivo čuti nju. I rekao bih da je možda najvažnija od svih gostiju Šejla Jugo Turković, supruga Zijada Turkovića, inače poznata BiH novinarka, dosta kontroverzna, koju posprdno nazivaju crnom udovicom, mafijaškom udovicom.

Što ona kaže?

Dario Todorović: Pa ja ću reći da je to možda najintrigantnija sugovornica koju smo imali do sada uopće. Ona je konkretna, direktna, bez dlake na jeziku, ne boji se ničega i jako je, kako bih rekao, uvjerljiva i moćna u svemu tome što govori. Ja mislim da će ona biti jako zanimljiva ljudima da procjenjuju govori li sto posto istinu ili malo mulja ili laže.

Foto: Rtl Direkt

Ali u svakom slučaju, ona je, rekli bismo, persona non grata u Bosni i Hercegovini. S njom se baš i ne rade intervjui. Kažu i crna udovica, kažu da je ona možda i upletena u jedan dio...

Andrija Jarak: Da je sve znala...

Dario Todorović: Ona je i dosta kontroverzna. Jako je zanimljivo to što ona ima za reći. A meni je iznimno žao što glavna tužiteljica (Diana Kajmaković op.a) nije dala intervju - ona je isto jaka, moćna, konkretna žena i bilo bi jako dobro da se njih dvije nekako suoče jer su obje moćne, bez dlake na jeziku. Jako je puno tenzija u cijelom tom slučaju i svatko ima nekakvo mišljenje.

Večeras je stigla vijest da je Joca Amsterdam pušten na slobodu. Hrvatskoj javnosti to je jako zanimljivo, uvijek zbog Ive Pukanića. Pa daj, molim te, komentar.

Andrija Jarak: Pa komentar je da će biti jako zanimljivo zato što je prije određenog vremena iz Španjolske došao Luka Bojović, po mnogima najopasniji čovjek u Srbiji, neformalni vođa Zemunskog klana. On i Joca Amsterdam i oni su u neprijateljskim odnosima, u međusobnim sukobima je dosad stradalo 12 ljudi, čak trojica kumova.

Sjećam se dobro Joce Amsterdama – 27. travnja 2009., na moj rođendan, je uhićen u Beogradu. Završio sam taj dan tamo i bilo je vrlo neugodno snimanje. Bio je optužen da je naručio ubojstvo Ive Pukanića, pravomoćno oslobođen zbog toga. Zatvoren je bio zbog poticanja na teško ubojstvo iz 1995. godine. I koliko je strah srbijanske tajne službe, dokazuje činjenica da je on pušten sad na uvjetni otpust mjesec-dva prije odsluženja kazne.

On je već prije tražio da ga puste. Ali, kažem, bit će puno glavobolje Vučićevim službama koje imaju probleme sa studentima i prosvjedima. Mislim da je ovo jedan vrlo zanimljiv trenutak u srbijanskom podzemlju i može se očekivati svašta.