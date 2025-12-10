Ubojstva, pljačka, dilanje i ekskluzivni svjedoci! 'Trag krvi protezao se dužinom cijelog poda'

Najveće suđenje u povijesti bosanskohercegovačkog pravosuđa. Time se bavi nova epizoda true crime emisije Dosje Jarak, nazvana Sarajevski kartel koju možete pogledati već od ponoći na platformi Voyo.

Pet ubojstava, više pokušaja ubojstava, spektakularna pljačka sarajevskog aerodroma, dilanje droge, prijetnje, iznude - govore o brutalnosti organizacije koja je bila aktivna od 2005. do 2010. godine.

Suđenje Zijadu Turkoviću i njegovoj kriminalnoj organizaciji javno je dostupno i postalo je društveni fenomen koji na YouTubeu ima više od 30 milijuna pregleda. Svađanje kriminalaca i međusobno optuživanje pred kamerama nastupilo je tek nakon što je sve bilo otkriveno.

No, tadašnji ravnatelj policije Andriji Jarku je pojasnio koliko im je bilo teško i kako je uigranu i profesionalnu ekipu njegov tim morao loviti.

Ekskluzivni svjedoci i 'slučaj fenomen'

"Govori o tome kako je ostao zaprepašten u kako je čistom stanju kuća ostavljena, iako su znali da se tu dogodilo ubojstvo. Ali tek kad su upotrijebili tehnologiju UV lampi, vidjeli su tragove krvi koji su se protezali od kreveta dužinom cijelog poda. Međutim, u tom trenutku nisu znali gdje se nalaze leševi", rekao je tadašnji ravnatelj policije Zlatko Miletić.

Novu epizodu najavili su i autori Andrija Jarak i Dario Todorović.

"Puno je zanimljivih likova u ove dvije epizode, puno zanimljivih događaja, rekao bih nekoliko ekskluzivnih svjedoka i sve to čini jednu priču koja vas drži napetim od prve do zadnje minute i vjerujem da će tako biti i u ove dvije epizode", istaknuo je Jarak. On misli da će priča o slučaju Zijada Turkovića biti uvjerljivo najgledaniji i najkomentiraniji i najcitiraniji Dosje Jarak do sad.

Todorović je pak ovaj slučaj nazvao svojevrsnim fenomenom. Fascinantno mu je što su društvene mreže prepune snimke sa suđenja. "Tu govorimo o satima i satima, a svejedno to ljudi gledaju od prve do zadnje sekunde. Ovaj slučaj dosta prikazuje društvo kakvo je sa svim svojim dobrim i lošim osobinama i zato je bilo jako izazovno, ali s jedne strane i jako zahvalno raditi ovu epizodu koja je prilično brutalna jer zločini koje su radili su bili stvarno strašni", zaključio je Todorović.

