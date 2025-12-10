Joca Amsterdam izlazi na slobodu! Nakon 15 godina zatvora – sud ga pustio

"Žalbeni sud u Beogradu, nakon sjednice vijeća, donio je 10. prosinca 2025. rješenje kojim se, prihvaćanjem žalbe branitelja optuženika, preinačuje prvostupanjsko rješenje i uvjetno oslobađa optuženika Sretena Jocića od izvršavanja kazne zatvora u trajanju od 15 godina, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Beogradu 3. lipnja 2010., te određuje da se odmah pušta na slobodu, s time da uvjet traje najdulje do 28. veljače 2026.", piše na web stranici Žalbenog suda u Srbiji.

Žalbeni sud navodi da je odlučeno da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za primjenu instituta uvjetnog otpusta protiv Jocića, budući da iz izvješća ustanove u kojoj osuđenik izvršava kaznu zatvora proizlazi da je postigao "maksimalan napredak u liječenju i provedbi programa tretmana, te da su ispunjeni opći i pojedinačni ciljevi, pa se po mišljenju ovog suda razumno može očekivati ​​da će se osuđenik dobro ponašati na slobodi, a posebno da neće počiniti novo kazneno djelo do isteka vremena za koje je kazna izrečena, zbog čega je ovaj sud prihvatio žalbu branitelja osuđenika i odlučio kao u izreci odluke".

Inače, odvjetnik Joce Amsterdama podnio je u rujnu Višem sudu u Beogradu zahtjev za uvjetni otpust svog klijenta, ali je zahtjev odbijen, pa se odvjetnik žalio na ovu odluku Apelacionom sudu, koji je u konačnici poništio odluku Višeg suda.

Jocića su, zbog sumnji da je stajao iza atentata na novinara i urednika Ivu Pukanića, uhićen 27. travnja 2009. godine. Prizivni sud u Beogradu Jocu Amsterdama oslobodio optužbe da je organizirao Pukanićevo ubojstvo. Tijekom atentata na Pukanića, preminuo i njegov suradnik Niko Franjić.

POGLEDAJTE VIDEO Nova epizoda Dosjea Jarak u ponoć na Voyo