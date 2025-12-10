FREEMAIL
Jakir ostvario veliku pobjedu i došao 'pred vrata raja'
Foto: Anna Gowthorpe/shutterstock Editorial/profimedia

Hull je sada šesti sa 31 bodom, 13 manje od lidera Coventryja

10.12.2025.
23:31
Hina
U susretu 20. kola engleskog Championshipa, Hull kojeg vodi Sergej Jakirović, je pobijedio Wrexham sa 2-0 skošivši na šesto mjesto.

Golove za domaćine zabili su Kyle Joseph u 10. minuti, te Oliver McBurnie u 67. minuti.

Za Hull je branio hrvatski vratar Ivor Pandur koji je u 56. minuti fantatično obranio kazneni udarac Kiefferu Mooreu.

Hull je sada šesti sa 31 bodom, 13 manje od lidera Coventryja, dok drugoplasirani Middlesbrough ima 39 bodova.

 

Prve dvije pozicije u Championshipu direktno vode u Premier ligu, dok klubovi od trećeg do šestog mjesta raziravaju za još jednu kartu za elitni razred engleskog nogometa.

Hull CitySergej JakirovićChampionship
