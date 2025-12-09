Legendarni Englez klanja se Jakiroviću: 'Trener sezone, nevjerojatne stvari je napravio'

Engleski drugoligaš Hull City, na čijoj klupi sjedi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, u posljednjem kolu Championshipa izgubio je od Middlesbrougha 4:1, a nakon te utakmice legendarni engleski trener Neil Warnock ishvalio je našeg stručnjaka.

Unatoč teškom porazu od Middlesbrougha, Warnock smatra da Jakirović, bivši trener Dinama i Rijeke, radi sjajan posao.

Hull je pobjedom protiv Middlesbrougha mogao napredovati na treće mjesto na tablici, ali su sada, nakon teškog poraza, deveti.

Prošle sezone Hull se borio za opstanak, a sada je Jakir preporodio momčad, iako nije dobio puno pojačanja.

"On je trener sezone, odradio je sjajan posao i to s ekipom kakvu je zatekao. Ne bi smio biti razočaran nakon ovog poraza jer već je napravio sjajan posao. Da su pobijedili bili bi treći, ali je nevjerojatno ono što je napravio", poručio je Warnock.

