Damir Mišković odgovorio ima li zamjenu za najboljeg igrača lige uoči rastućih glasina o transferu

Damir Mišković odgovorio ima li zamjenu za najboljeg igrača lige uoči rastućih glasina o transferu
Foto: Damir Skomrlj/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

"Ako ove zime ode, nećemo mi dovesti nekog novog Fruka u smislu iste vrijednosti na nogometnom tržištu. Pa nije ni Toni, kad je došao kod nas, bio ovakav igrač kakav je danas!"

31.12.2025.
19:56
Sportski.net
Damir Skomrlj/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
Za kraj godine predsjednik hrvatskog prvaka Rijeke, Damir Mišković, dao je veliki intervju za riječki Novi list. U njemu je pričao o godini koja je za Rijeku započela prodajom Nike Galešića u Dinamo, a završila prezimljavanjem u Europi po prvi put nakon gotovo pola stoljeća.

Između transfera zbog kojeg je Mišković na Kvarneru "razapet" i povijesnog uspjeha, riječki "bijeli" su uzeli duplu krunu, a na najbolju sezonu u klupskoj povijesti Mišković kaže:

"Nevjerojatna. Neopisiva. Vrtlog emocija. Kako drukčije nazvati godinu u kojoj sam izgubio mamu i najbližeg suradnika (Dean Šćulac) i prijatelja, u kojoj mi se rodio unuk, u kojoj je Rijeka osvojila naslov, pa onda osvojila i Hrvatski kup, pa na kraju još osigurala nastup u Europi u proljetnom dijelu sezone nakon 45-46 godina. Godina emocija. Bila je čudesna, tugovali smo i radovali se, ali prošlost je prošlost. Počinje 2026. godina. Pamtimo one kojih više nema, ali mi koji smo još tu moramo dalje. To je život. A život je borba! Idemo u nove borbe i nove pobjede."

Što se tiče samog transfera koji je započeo godinu, Mišković je samo kratko prokomentirao kako je morao prodavati kako bi klub funkcionirao, prije nego što je otkrio i situaciju s najboljim nogometašem HNL-a Tonijem Frukom:

"Ako ove zime ode, nećemo mi dovesti nekog novog Fruka u smislu iste vrijednosti na nogometnom tržištu. Pa nije ni Toni, kad je došao kod nas, bio ovakav igrač kakav je danas! Reprezentativac i najbolji nogometaš lige. Mi smo ga željeli i dali mu šansu. Mislim da Rijeka zamjenu za Fruka već ima u vlastitim redovima, ali o tome će odlučivati trener, za to ga plaćam," zaključio je Mišković.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Bilić ekskluzivno za RTL o gorućim temama u Hajduku

Toni FrukDamir MiškovićHnlNk RijekaKonferencijska Liga
