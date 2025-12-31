Damir Mišković odgovorio ima li zamjenu za najboljeg igrača lige uoči rastućih glasina o transferu
"Ako ove zime ode, nećemo mi dovesti nekog novog Fruka u smislu iste vrijednosti na nogometnom tržištu. Pa nije ni Toni, kad je došao kod nas, bio ovakav igrač kakav je danas!"
Za kraj godine predsjednik hrvatskog prvaka Rijeke, Damir Mišković, dao je veliki intervju za riječki Novi list. U njemu je pričao o godini koja je za Rijeku započela prodajom Nike Galešića u Dinamo, a završila prezimljavanjem u Europi po prvi put nakon gotovo pola stoljeća.
Između transfera zbog kojeg je Mišković na Kvarneru "razapet" i povijesnog uspjeha, riječki "bijeli" su uzeli duplu krunu, a na najbolju sezonu u klupskoj povijesti Mišković kaže:
"Nevjerojatna. Neopisiva. Vrtlog emocija. Kako drukčije nazvati godinu u kojoj sam izgubio mamu i najbližeg suradnika (Dean Šćulac) i prijatelja, u kojoj mi se rodio unuk, u kojoj je Rijeka osvojila naslov, pa onda osvojila i Hrvatski kup, pa na kraju još osigurala nastup u Europi u proljetnom dijelu sezone nakon 45-46 godina. Godina emocija. Bila je čudesna, tugovali smo i radovali se, ali prošlost je prošlost. Počinje 2026. godina. Pamtimo one kojih više nema, ali mi koji smo još tu moramo dalje. To je život. A život je borba! Idemo u nove borbe i nove pobjede."
Što se tiče samog transfera koji je započeo godinu, Mišković je samo kratko prokomentirao kako je morao prodavati kako bi klub funkcionirao, prije nego što je otkrio i situaciju s najboljim nogometašem HNL-a Tonijem Frukom:
"Ako ove zime ode, nećemo mi dovesti nekog novog Fruka u smislu iste vrijednosti na nogometnom tržištu. Pa nije ni Toni, kad je došao kod nas, bio ovakav igrač kakav je danas! Reprezentativac i najbolji nogometaš lige. Mi smo ga željeli i dali mu šansu. Mislim da Rijeka zamjenu za Fruka već ima u vlastitim redovima, ali o tome će odlučivati trener, za to ga plaćam," zaključio je Mišković.
