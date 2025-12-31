Netko iz žirija pronašao je svoje drvce: 'Stavio bi ga u dnevni boravak na Sjevernom polu'

Došli smo i do tog dana u godini kad više nitko ne zna koji je dan u tjednu, hladnjak je pun ostataka i namirnica za novogodišnji doček, a svi se nadaju da će od 1. siječnja započeti potpuno novi život. Stara godina lagano odbrojava, ali naš žiri još nije rekao posljednju riječ. Jer ako već zatvaramo godinu, red je da to učinimo uz – ocjene.

Foto: Jasminka Sabo

DJED MRAZ:

Evo drvca koje zna što je – klasično, mirno i vrlo božićno. Zlatno-bijela paleta i topla svjetla rade točno ono što trebaju, bez imalo nervoze. Nema prenemaganja ni viška, sve je čisto i smisleno. Ovo je drvce koje bih bez razmišljanja stavio u dnevni boravak na Sjevernom polu.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovo je elegantna klasika s ukusom. Usklađene kuglice, decentni ukrasi i jasna paleta boja daju luksuzan, ali nenametljiv dojam. Posebno mi se sviđa kako je drvce povezano s prostorom – ništa ne iskače, sve izgleda vrlo profinjeno. Možda nije trendovski drsko, ali je izuzetno chic.

Ocjena: 8,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce ima toplinu doma i onu lijepu, tihu božićnu radost. Svjetla su mekana, jaslice ispod drvca daju dodatnu emociju, a cijeli prizor djeluje smirujuće i obiteljski. Nema velikih iznenađenja, ali ima osjećaja sigurnosti i zajedništva. To mi je uvijek važno.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je vrlo skladno, elegantno i snažno u božićnom izričaju. Kombinira tradiciju, toplinu i estetiku bez pretjerivanja, uz lijepo uklapanje u prostor i jaslice kao emotivni dodatak. Ovo je primjer božićne klasike koja uvijek funkcionira.

Prosječna ocjena: 8,8/10

Foto: Mirjana Juha Dragojević

DJED MRAZ:

Ovo drvce je vrlo jasno odlučilo igrati na kartu elegancije i to mu ide u korist. Snježne grane, zlatne mašne i kuglice čine skladnu, gotovo svečanu cjelinu. Malo je ''preispeglano'', ali božićni duh je prisutan i ozbiljan. Ovo je drvce koje ne riskira, ali ne griješi.

Ocjena: 8,5/10

BAKA MRAZ:

Zlato na snijegu uvijek izgleda luksuzno, a ovdje je to izvedeno vrlo precizno i trendovski. Mašne su pun pogodak, a hladna svjetla daju dojam glamura i profinjenosti. Možda bih voljela jedan neočekivani detalj, ali ovako izgleda kao gotov dizajnerski koncept. Vrlo chic.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce izgleda kao zimska bajka – mirno, blistavo i pomalo čarobno. Nije razigrano, ali ima onu tihu toplinu i osjećaj svečanosti. Više je ''wow'' nego ''ha-ha“, ali to mu stoji. Lijepo, uredno i ugodno za oko.

Ocjena: 8,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je vrlo usklađeno, elegantno i vizualno snažno, s naglaskom na luksuz i čistoću stila. Ne donosi veliki rizik ni emociju iznenađenja, ali pruža siguran, profinjen i izrazito božićni dojam.

Prosječna ocjena: 8,7/10

Foto: Tamara Škvorc

DJED MRAZ:

Ovo drvce vrlo ozbiljno shvaća božićnu tradiciju i to se vidi na prvi pogled. Snijeg, crveno-zlatni akcenti i klasični ukrasi stvaraju jasan i siguran božićni identitet. Možda nema iznenađenja, ali ima toplinu i red – a to je često recept koji funkcionira. Ovo je drvce koje ne riskira, ali pouzdano ispunjava očekivanja.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Estetski vrlo uglađeno i lijepo izbalansirano. Kombinacija snježnih grana, cvjetnih detalja i klasičnih kuglica izgleda profinjeno i elegantno. Nije pretjerano trendovski, ali je vrlo ''čisto“ i fotogenično. Jedno od onih drvaca koje izgleda lijepo iz svakog kuta.

Ocjena: 8,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce ima osjećaj doma i mira. Topla svjetla, figurice i mekani tonovi stvaraju ugodnu, obiteljsku atmosferu. Nije razigrano ni hrabro, ali je iskreno i toplo – baš onako kako Božić i treba biti.

Ocjena: 8,5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je skladno, klasično i vrlo ugodno, s naglaskom na tradiciju i božićni mir. Ne donosi velike stilske iskorake, ali pruža siguran, topao i estetski lijep blagdanski ugođaj.

Prosječna ocjena: 8,3/10

Foto: Andjelka Horvat

DJED MRAZ:

Ovo drvce ima ono što ja najviše cijenim – iskrenu priču. Klasična crveno-zelena kombinacija je jasna, čitka i vrlo božićna, bez lutanja. Ali prava zvijezda ovdje su ručno rađene jaslice koje nose težinu tradicije i obitelji. Ovo nije savršeno ''ispeglano“ drvce, ali ima dušu – a to se ne kupuje u dućanu.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Vizualno, drvce je vrlo klasično, gotovo nostalgično, ali ručno izrađene jaslice mijenjaju cijelu priču. To je onaj dodatak koji ne dolazi iz trenda nego iz srca. Možda nije high-fashion Božić, ali je autentičan i emotivno snažan. A to je luksuz druge vrste.

Ocjena: 8,5/10

SOB RUDOLF:

Ovdje mi je srce najbrže zakucalo. Ručno izrađene jaslice koje je radio tata nose toliku toplinu, ljubav i obiteljsku energiju da cijeli prostor zrači Božićem. Drvce je samo okvir za priču o zajedništvu, trudu i tradiciji. Ovo je Božić kakav se pamti cijeli život.

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo drvce možda nije najmodernije niti najglamuroznije, ali ima nešto puno vrijednije – osobnu priču i duboku emotivnu vrijednost. Ručno izrađene jaslice, s jasnim obiteljskim potpisom, podižu cijeli postav na razinu pravog božićnog doživljaja. Ovo je primjer kako Božić izgleda kad dolazi iz srca.

Prosječna ocjena: 9,2/10

Foto: Ivana Uglješić

DJED MRAZ:

E, ovdje odmah skidam kapu. Ručno rađeni ukrasi daju ovom drvcu onu starinsku, pravu božićnu notu koju danas rijetko viđam. Bijelo-srebrna paleta je smirena, dosljedna i nimalo napadna. Možda nije najraskošnije drvce na svijetu, ali ima karakter i dušu. A to je za mene velika stvar.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ručno izrađeni ukrasi su ovdje apsolutni “wow'' moment. Čipkaste kuglice, pahulje i detalji djeluju nježno, profinjeno i vrlo posebno – ovo nije nešto što se kupi u prvom dućanu. Estetika je čista, romantična i promišljena, s jasnim stilskim potpisom. Ovo je božićni craft luksuz.

Ocjena: 9,5/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce me osvojilo na emociju. Ručni rad se osjeti u svakom detalju – u vremenu, trudu i ljubavi koji su uloženi. Djeluje toplo, osobno i baš ''domaće'', kao drvce uz koje se piju čajevi i pričaju priče. Nema tu kopiranja trendova, ovo je iskreno i od srca.

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce se ističe zahvaljujući ručno izrađenim ukrasima koji mu daju snažnu osobnost i emotivnu vrijednost. Usklađeno, nježno i autentično, ovo drvce dokazuje da kreativnost i trud uvijek pobjeđuju masovnu produkciju. Jedno od onih drvaca koje se ne zaboravlja.

Prosječna ocjena: 9,5/10

