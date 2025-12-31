Prometna nesreća na jugu zemlje, cesta zatvorena - ima ozlijeđenih

Kasno poslijepodne u srijedu na državnoj cesti D8, u blizini raskrižja za Plano, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Prema informacijama policije, u nesreći su ozlijeđene četiri osobe koje su prevezene na liječničku obradu.

Zbog nesreće je dionica ceste od križanja za Plano do skretanja prema Mostu hrvatskih branitelja zatvorena za sav promet. Regulaciju na terenu provode policijski službenici, koji pozivaju vozače na dodatni oprez i poštivanje njihovih uputa.

Na mjestu događaja slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.