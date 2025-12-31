FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLIJEDI OČEVID /

Prometna nesreća na jugu zemlje, cesta zatvorena - ima ozlijeđenih

Prometna nesreća na jugu zemlje, cesta zatvorena - ima ozlijeđenih
×
Foto: Marko Seper/pixsell/ilustracija

Ozlijeđene osobe preveze su na pružanje liječničke pomoći

31.12.2025.
19:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Marko Seper/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kasno poslijepodne u srijedu na državnoj cesti D8, u blizini raskrižja za Plano, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Prema informacijama policije, u nesreći su ozlijeđene četiri osobe koje su prevezene na liječničku obradu.

Zbog nesreće je dionica ceste od križanja za Plano do skretanja prema Mostu hrvatskih branitelja zatvorena za sav promet. Regulaciju na terenu provode policijski službenici, koji pozivaju vozače na dodatni oprez i poštivanje njihovih uputa.

Na mjestu događaja slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi okolnosti nesreće.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLIJEDI OČEVID /
Prometna nesreća na jugu zemlje, cesta zatvorena - ima ozlijeđenih