Sjajne vijesti! Modri dobili neočekivano pojačanje uoči Betisa

Dinamo je dobio odličnu vijest uoči sraza s Betisom u Europskoj ligi gdje je nakon pet kola na sedam bodova i svaki bod protiv Betisa bio bi ogroman iskorak prema nokaut-fazi.

Kovačević protiv Španjolaca ne može računati na Valinčića i Lisicu, koji su izvan stroja na dulje vrijeme. Dobra vijest je povratak Luke Stojkovića, koji je "odradio" suspenziju protiv Hajduka, iako ta dva natjecanja ne utječu jedno na drugo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na desnom krilu konkurirat će i sve bolji Fran Topić. Nakon odlične partije protiv Karlovca, mladić je redovito dobivao minute i ostavio jako dobar dojam, uključujući i sudjelovanje u akciji za gol na Poljudu.

UEFA je potvrdila da Dinamo može registrirati Topića umjesto bolesnog Lisice, pa Modri uoči Betisa dobivaju važnu dodatnu opciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Kovačević nastavio bojkotirati medije