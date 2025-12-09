FREEMAIL
DOZNAJEMO /

GNK Dinamo, Futsal Dinamo i KK Dinamo potpisali povijesni ugovor: 'Ovo je kamen temeljac'
Foto: Gnk Dinamo

GNK Dinamo, Futsal Dinamo i KK Dinamo potpisali povijesni ugovor o strateškoj suradnji

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
9.12.2025.
14:08
Gnk Dinamo
GNK Dinamo, Futsal Dinamo i KK Dinamo u utorak su na stadionu Maksimir potpisali važan ugovor o strateškoj suradnji triju Dinama i definitivno je ovo povijesni trenutak, ne samo za sve Dinamove navijače, nego i za zagrebački sport općenito. Strateška suradnja GNK Dinamo, Futsal Dinama i KK Dinamo odvijat će se na području sporta, marketinga i upravljanja, a potpisana je između tri predsjednika - Zvonimira Bobana koji je potpisao ugovor ispred GNK Dinamo, Nikole Milojevića ispred Futsal Dinama i Marijana Pojatine ispred KK Dinamo. 

Začetak borbe Dinamovog proljeća pokrenuo je Futsal Dinamo u najcrnje doba za navijače Dinama i pokazao nadu i svjetlost u tami. Kasnije, KK Dinamo Zagreb priključio se ovoj zdravoj i transparentnoj priči, odnosno borbi za demokratski GNK Dinamo i pokazao, kao i Futsal Dinamo, da zna upravljati klubom u vrhunskom sportu. bez ikakvih mrlja, iako su i Futsal Dinamo i KK Dinamo klubovi koji pripadaju navijačima, dinamovcima, futsal i košarkaškim zaljubljenicima...

GNK Dinamo, Futsal Dinamo i KK Dinamo potpisali povijesni ugovor: 'Ovo je kamen temeljac'
Foto: Gnk Dinamo

"Ovo je jedan kamen temeljac za jednu zdravu suradnju po uzoru na najveće europske sustave", kazao je za portal Net.hr Marijan Pojatina, predsjednik KK Dinamo Zagreb. 

POGLEDAJTE VIDEO: Saša Pavličić Bekić u Maksanovom korneru po prvi put priča o demokratizaciji Dinama

najčitanije
