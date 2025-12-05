Nekadašnji talent Uniteda nakon skandala traži spas kod Jakirovića

Sergej Jakirović i njegov Hull City ove sezone bilježe odlične rezultate, unatoč brojnim preprekama izvan terena. Jedan od najvećih izazova je restriktivna transfer politika.

Trener je, naime, dobio zabranu dovođenja novih igrača, pa je prisiljen tražiti kreativna rješenja kako bi pojačao momčad. Jedno od njih je i pokušaj reanimacije karijere, nekadašnjeg dragulja Manchester Uniteda, Brandona Williamsa.

Nekada perspektivni bek, proizvod slavne akademije Carrington, posljednjih je godina doživio težak pad. Najveći udarac uslijedio je u kolovozu 2023., kada je pri velikoj brzini izgubio kontrolu nad svojim Audijem A3 i sudario se s Ford Fiestom. Kasnije je priznao krivnju za opasnu vožnju i vožnju bez osiguranja.

U svibnju ove godine dobio je 14 mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, uz trogodišnju zabranu vožnje i obaveznu društveno korisnu službu. Taj pravni epilog samo je produbio probleme koje je već imao u karijeri.

Williams je za Hull odigrao svega pet minuta, kratko je ušao u trećem kolu Championshipa. Nakon toga slijedi potpuni pad: četiri puta sjedio je na klupi, a čak 11 puta nije uopće bio u zapisniku.

Trener Jakirović potvrdio je za BBC Radio Humberside da je Williams osjetio bol u listu te da ga čeka MRI pregled. Klub je pripremio i šestotjedni plan kako bi povratio natjecateljski ritam kroz utakmice U-21 momčadi.

"Osjetio je bol u listu pa će na magnetsku rezonancu. Napravili smo šestotjedni plan da se vrati u ritam kroz utakmice. Zajedno s klubom odlučit ćemo u siječnju što dalje, ostaje i bori se za mjesto ili odlazi potražiti novu sredinu."

Dodao je i kako Williams pokazuje bljeskove kvalitete, ali nije siguran je li to dovoljno za razinu Championshipa.

Za igrača koji je nekoć izgledao spreman za dugi premierligaški put, pad je bio brz i bolan. Sada mu upravo Jakirović može pružiti možda i posljednju veliku šansu za povratak.

Hull City trenutačno drži 9. mjesto s ambicijama za play-off, a već u petak igra važan dvoboj protiv Middlesbrougha.

