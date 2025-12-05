Legenda upozorava nogometaše Dinama: 'Ako je to tako, moraju se konačno osvijestiti'

Nadolazeći derbi Dinama i Hajduka, drugi ove sezone, za Net.hr najavljuje bivši trener zagrebačkih Plavih, legendarni Ilija Lončarević.

Dinamo u derbi ulazi kao prvoplasirana momčad na tablici, nakon što je na toj poziciji zamijenio Hajduk pobjedom u prošlom kolu SHNL-a kod Gorice.

Hajduk se nalazi u rezultatskoj 'mini krizi', u posljednje dvije utakmice u prvenstvu imaju po jedan poraz i remi, dok je Dinamo izašao iz krize i u derbi ulazi nakon dvije vezane pobjede.

Lončarević je na početku razgovora istaknuo da se nada dobrom nogometu u derbiju i da smatra da je za to stiglo vrijeme.

"Jedna i druga momčad je vjerojatno svjesna da za svoje navijače moraju dati malo više nego što su u zadnje vrijeme davali. I jedni i drugi. Dinamo je pokazao da se na neki način vratio u ono stanju od početka prvenstva. Hajduk je držao jedan ritam dosta dugo, pa je opet malo došao u probleme. No, za derbi to može značiti puno, a i ne mora značiti. Tako da, vidjet ćemo što će biti kad krene. Ali, jedna i druga momčad je dužna svojim navijačima pa očekujem da se tako i ponašaju. Znači, odgovorno i profesionalno i da navijačima daju više od 0:0 ili 1:1 ili 1:0... Imaju dovoljan broj kvalitetnih igrača da bi mogli i trebali na taj način razmišljati", istaknuo je.

Na pitanje koja je momčad u prednosti, Dinamo ili Hajduk, Lončarević je dao sljedeći odgovor:

"Gledajući prvu utakmicu u Splitu, kad je Dinamo pokazao svoju snagu i moć, koliko se sjećam, jedno poluvrijeme, a drugo su već bili slabi, može se očekivati nešto otprilike tako isto. Ali, to ne znači da će rezultat isti takav biti kao što je bio u prvoj utakmici. Dinamo opetovano pokazuje neku slabost u drugom poluvremenu, je li to zadovoljavanje rezultatom prvog poluvremena? Pa očekuje da će laganim pristupom doći do toga, bez puno trke i borbenosti... Ako je to tako, moraju se konačno osvijestiti i razmisliti jer to neće uvijek prolaziti."

"S druge strane, Hajduk je jači za, reklo bi se, konsolidaciju, organizaciju igre i napada. Dobili su Rebića koji je sada spreman, dobili su ponovno Šegu koji je došao na nivo koji je imao prije dolaska u Hajduk i ako u to uklope Livaju koji je vjerojatno sada zdrav, onda će sigurno biti puno opasniji nego što su bili još u ljeto kad je prvi derbi odigran", rekao je pa dao savjet igračima:

"Očekujem dobru utakmicu jer vrijeme da derbi konačno bude obilježen dobrim i atraktivnim nogometom. Ne znam zašto igrači sami od sebe to ne povedu u tom pravcu. Trebali bi biti malo agresivniji, malo napaljeniji prema naprijed. Da idu igrati za gol više, a ne za gol manje. To je nešto što je sada na igračima i na stručnim stožerima, ali mislim da je stiglo vrijeme da bi mogli očekivati nešto takvo", rekao je.

Na kraju razgovora Lončarević nije htio predviđati pobjednika ili odlučujući faktor u derbiju.

"Teško je to reći, ja smatram da će pobijediti momčad koja više bude momčad", zaključio je.

