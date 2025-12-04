Zadatak 'bez imalo stresa': Evo tko će suditi derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru

HNL ulazi u samu završnicu 'prvog poluvremena' ove sezone. Na redu je 16. kolo, a određeni su i suci.

Kolo će u petak od 18 sati otvoriti Slaven Belupo i Gorica, sudit će Zdenko Lovrić, a VAR je Mario Zebec. Lovrićevi pomoćnici na terenu će biti Ivan Janić i Filip Đerđ, a četvrti sudac bit će Oliver Romić. Zebecu će assitent u VAR-sobi biti Luka Pušić.

U subotu se igra i jedini hrvatski derbi. Na Maksimiru će od 15 sati Dinamu i Hajduku suditi Patrik Kolarić. Pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica i Marjan Tomas, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić. U VAR sobi će biti Ivan Bebek i Ivan Matić.

Isti dan (od 18 sati) igra se i utakmica Rijeke i Vukovara 1991, a zadatak glavnog suca pripao je Ivanu Vukančiću. VAR sudac je Ante Čuljak. Vukančićevi pomoćnici su Dario Kolarević i Vinko Podrug, četvrti sudac je Ante Terzić, dok će Čuljku u VAR-u pomagati Dario Kulušić.

U nedjelju imamo gostovanje Lokomotive kod Varaždina od 15 sati, a sudit će Mateo Erceg i njegovi pomoćnici Ivan Mihalj i Filip Krznarić. Četvrti sudac je Antonio Melnjak (Rijeka), a u VAR sobi Tihomir Pejin te Goran Pataki.

Kolo će svojim susretom od 17:30 na Opus Areni zaključiti Osijek i Istra 1961, a taj je okršaj pripao Igoru Pajaču, VAR je Ivan Vučković. Pomoćni suci u ovoj su utakmici Vedran Đurak i Bruno Geller, četvrti sudac je Ante Čulina, a uz Vučkovića u VAR-sobi je i Fran Jović.