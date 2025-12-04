Bivši trener i legenda Hajduka otkrila koji će detalj presuditi pobjednika derbija

Uoči nadolazećeg velikog derbija između Dinama i Hajduka, najveće utakmice u hrvatskom nogometu, porazgovarali smo s legendom splitskih ‘bilih’ Zoranom Vulićem.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Derbi Dinama i Hajduka u subotu 6. prosinca pratite u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u od 15.00 sati

Malo je ljudi koji bi bili bolji sugovornici od Vulića. Kroz sedamdesete i osamdesete proveo je devet godina u Hajduku, osvojivši dva Kupa maršala Tita. Onda je nakratko otišao u Španjolsku i Francusku, gdje je igrao za Mallorcu i Nantes, prije nego li se 1993. vratio u Hajduk i nakon dvije sezone umirovio. Nakon karijere se bacio u trenerske vode, gdje je vodio Split, mladu reprezentaciju Hrvatske, ali i u nekoliko navrata Hajduk, zadnji put 2018., kada je klupu preuzeo od Željka Kopića.

Priče za Livaju nemaju smisla

Pa kako netko s njegovim iskustvom, kako igračkim tako i trenerskim, vidi utakmicu i koga prognozira kao pobjednika?

„Pobijedit će nogomet. Ne volim ta pitanja ‘Tko će pobijediti?’ Volio bih da bude fer utakmica, da bude korektno i da navijači podrže svoju momčad u dobroj atmosferi bez vrijeđanja i da pobijedi bolja momčad. A ja bih volio da bolja momčad bude momčad Hajduka“, rekao je Vulić pa analizirao: „U ovom trenutku Hajduku više odgovara utakmica u Zagrebu nego u Splitu, jer bolje prolazi tamo. To (derbiji) nisu utakmice koje definiraju prvenstvo, ali su jako bitne za nastavak prvenstva. Ako govorimo o formi, onda je Dinamo bio u nekoj krizi, ali je iz nje izašao, dok je Hajduk, mogli bismo reći, na ulasku u jednu mini-krizu. Ali mislim da to neće utjecati na utakmicu. Mislim da će se oba trenera pokušati nametnuti, da se neće povući i da će igrati dobar, napadački nogomet, a siguran sam da će napokon igrati i Marko Livaja.“

Vulić je odgovorio i na pitanje može li Livaja biti teret ovom Hajduku i Gonzalu Garciji, pogotovo jer nije igrao neko vrijeme.

„To su nebuloze. Nema apsolutno nikakvog smisla govoriti o kvaliteti Livaje. Najbolji je igrač i strijelac HNL-a zadnje tri sezone, on daje taj neki ‘plus’ momčadi. Kada imaš igrača kao što je Livaja, kao što je za Dinamo bio Petković ili što jest Fruk za Rijeku ili Jagušić za Slaven Belupo… Ti igrači rade razliku, svima daju dimenziju više. Nekada smo govorili da na te igrače ‘treba staviti flaster’“, rekao je Vulić i objasnio koga sada vidi kao najveću prijetnju u Dinamu. „sada je taj koji radi razliku u Dinamu Arber Hoxha. On se pokazao kao najopasniji Dinamov igrač, a tu je i Monsef Bakrar, ali ne znam hoće li on igrati. Tu je i Zajc koji je donio kvalitetu više. Njih trojica su, uz Josipa Mišića koji je preuzeo dio Ademijevih obaveza, oni koji donose razliku, kao što u Hajduku to čine Rebić, Livaja ili Šego" rekao je Vulić i otkrio što če odlučiti derbi: "Hoxha ide na mladog Hodaka, Rebić ide na Mikića… Tko bude bolji na krilima taj, po meni, dobiva.“

Opće je poznato da su Dinamova i Hajdukova publika izrazito zahtjevne. Često zazivaju „domaće dečke“, pa nismo mogli propustiti upitati bivšeg izbornika mlade reprezentacije za mišljenje o mladićima koji nose naša dva najveća kluba.

„Jako sam sretan i ponosan na te mlade igrače. Kada bismo gledali u povijest, ovo je vjerojatno najmlađa zadnja linija u povijesti Hajduka. Srce mi je puno i dokazali su da zaslužuju nositi dres.“

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov junak iz Gorice najavio Hajduk: 'Trebamo se postaviti kao prvaci i ići na tri boda'