Ovo se do sada nije dogodilo nikada. Ove subote gledamo povijesni derbi

Ove subote, na Svetog Nikolu, očekuje nas novi Vječni derbi između Dinama i Hajduka, a kako stvari stoje, Dinamovi i Hajdukovi "mališani" će za poklon dobiti minutažu te time ispisati povijest HNL-a.

Godine su samo broj

Naime, Hajdučku obranu zadnjih nekoliko utakmica redovno čine Hrgović – Mlačić – Šarlija – Hodak, dok je u utakmici protiv Varaždina na vratima bio mladi Toni Silić. Iako je teško povjerovati da će Silić igrati u prvoj postavi, četvorka ispred vratara gotovo je sigurna. Što je veoma impresivno kada se sjetimo da je prosjek godina te obrane samo 21,75 godina.

Najljući Hajdukov rival Dinamo, s druge strane, išao je još korak dalje. Zbog ozljede Morisa Valinčića, pa i Matea Lisice, u zadnjih nekoliko utakmica Dinamo je igrao s četvorkom Perez Vinlöf – McKenna – Dominguez – Mikić. Tu se Perez Vinlöf nakon dugo vremena ubacio u prvu postavu te je s njime prosjek godina Dinamova obrambenog kvarteta samo 21,5. Ako se umjesto Pereza Vinlöfa u postavi ipak nađe ime Brune Gode, prosjek Dinamove obrane i dalje će biti relativno mladih 23,5 godina.

Neće biti mnogo stariji ni ostatak igrača na utakmici. Očekivati je da će svoje mjesto u postavi za Hajduk naći i Iker Almena (21), Niko Sigur (22) i Adrion Pajaziti (23), dok starac nije niti Michele Šego (25). Dinamo je ipak nešto stariji, pogotovo zbog veznog reda, ali i kod Plavih se očekuje minutaža mlađima krilima, primarno Cardosu Vareli (17) i mladom hrvatskom reprezentativcu Franu Topiću (21), koji bi mogli biti iznenađenje Marija Kovačevića uslijed bolesti Matea Lisice. U slučaju da Dinamo ipak krene s istom jedanaestoricom kao protiv Gorice, u sastavu će se naći Dion Drena Beljo (23) i Monsef Bakrar (24). Možda, nakon pogotka u Velikoj Gorici, priliku dobije i Marko Soldo (22).

Zasluge, ne "nagrade"

Bitno je napomenuti kako ova minutaža nije “nagrada za trud”. Dinamov Mikić godinama je slovio za (po)najvećeg talenta Hitrec-Kacijana (Dinamove nogometne škole), Sergi Dominguez prošao je cijelu La Masiju i debitirao za Barcelonu prije dolaska u Dinamo, dok je Perez Vinlöf prošle sezone bio proglašen najboljim lijevim bekom austrijske Bundeslige, iako mu je to bila prva sezona u seniorskom nogometu. Hajduk je pak druga priča — sva trojica “Bilih tića” produkt su Hajdukove nogometne škole “Luka Kaliterna” i samo su nastavak sjajnog posla koji je Boro Primorac odradio s Hajdukovom akademijom. Posljednjih su godina iz te škole “izašli” Dominik Prpić i Luka Vušković, pa ne čudi da je za Mlačića, inače petog najboljeg stopera u igri glavom do 20 godine u Europi, zagrizao milanski Inter, kao i madridski Real.

Sve u svemu, bit će ovo jedan od "najmlađih" derbija dosad, s gotovo sigurno najmlađim obrambenim linijama koje su ikada nastupile u najvećoj utakmici hrvatskog nogometa.

