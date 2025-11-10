Vušković je u nečemu što treba reprezentaciji daleko najbolji na svijetu: U Top 5 još jedan Hrvat

Luka Vušković nastavlja oduševljavati nogometni svijet. Sjajne igre u njemačkoj Bundesligi donijele su mu još jedno veliko priznanje.

Ugledni međunarodni nogometni opservatorij 'CIES Football Observatory', objavio je popis najboljih igrača do 20 godina kada je riječ o igri glavom, odnosno zračnim duelima i postotku uspješnosti u njima, iz čak 66 najjačih svjetskih liga, a na prvom mjestu je uvjerljivo 18-godišnji Splićanin.

Vušković je ostvario jako visoku ocjenu 99.3 (od 100), što označava gotovo savršen učinak u zračnim duelima, uzimajući u obzir broj okršaja u skoku i postotak onih koje je dobio.

Ovakav igrač 'u zraku' je apsolutno potreban hrvatskoj reprezentaciji i možemo se samo nadati kako će našeg najvećeg dragulja izbornik Zlatko Dalić što prije uključiti kao stalnog člana Vatrenih te ga odvesti i na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

Treba naglasiti i kako se na petom mjestu našao Branimir Mlačić. Ovaj samo dva tjedna mlađi igrač Hajduka je na 88.7, što mu je donijelo mjesto u top 5 najboljih.

Spomenimo i kako je veliki španjolski talent, igrač Bracelone Pau Cubarsi tek deveti s 87.7.