Vušković golčinom u stilu Ibrahimovića šokirao suigrače: Evo zašto je Luka naš najveći dragulj

Luka Vušković ponovno je pokazao zašto ga svi smatraju velikim draguljem, a majstorijom s treninga pohvalio se i njegov HSV.

"Pazi", napisali su uz emotikone rakete i kometa, a na videu je Vušković u stilu Zlatana Ibrahimovića škaricama lobao golmana.

Vidljivo je na snimci kako su Lukini igrači ostali šokirani, ali su mu odmah oduševljeno došli čestitati. Snimka se masovno dijeli, a navijači HSV oduševljeni su mladićem iz Hrvatske.

Nema sumnje, 18-godišnje dijete Hajduka pred sobom ima fantastičnu karijeru, a Hrvatska jednog od vodećih igrača za sljedećih 15 ili čak 20 godina.