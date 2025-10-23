BOŽE DRAGI /

Vušković golčinom u stilu Ibrahimovića šokirao suigrače: Evo zašto je Luka naš najveći dragulj

Foto: Fernando Soares/imago Sportfotodienst/profimedia

Snimka se masovno dijeli, a navijači HSV oduševljeni su mladićem iz Hrvatske

23.10.2025.
16:38
SPORTSKI.NET
Fernando Soares/imago Sportfotodienst/profimedia
Luka Vušković ponovno je pokazao zašto ga svi smatraju velikim draguljem, a majstorijom s treninga pohvalio se i njegov HSV

"Pazi", napisali su uz emotikone rakete i kometa, a na videu je Vušković u stilu Zlatana Ibrahimovića škaricama lobao golmana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hamburger SV (@hsv)

Vidljivo je na snimci kako su Lukini igrači ostali šokirani, ali su mu odmah oduševljeno došli čestitati. Snimka se masovno dijeli, a navijači HSV oduševljeni su mladićem iz Hrvatske. 

Nema sumnje, 18-godišnje dijete Hajduka pred sobom ima fantastičnu karijeru, a Hrvatska jednog od vodećih igrača za sljedećih 15 ili čak 20 godina. 

