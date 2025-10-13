Luka Vušković: 'Čast je odjenuti hrvatski dres, neovisno o kojoj se reprezentaciji radi'

Luka Vušković nesumnjivo je najveći talent kojeg Hrvatska ima u ovom trenutku, a oko njegovih (ne)nastupa za hrvatsku reprezentaciju vode se velike rasprave.

Nakon što je debitirao za Vatrene u osječkoj 5-1 pobjedi protiv Češke, kada je u zadnjim trenucima utakmice ušao umjesto Ćaleta-Cara, trebao je u nedjelju igrati i protiv Gibraltara u Varaždinu, ali ga je izbornik Zlatko Dalić prebacio u mladu reprezentaciju koju čeka velika utakmica protiv Ukrajine u utorak, 14. listopada u Velikoj Gorici.

"Mi smo imali plan da Luka igra protiv Gibraltara pa da onda ode u mladu reprezentaciju. Međutim, pravila su takva da moraju proći puna dva dana (48 sati) između utakmica, a to nije slučaj pa smo onda odlučili da odmah ode. Mi igramo u 21 sat, a U-21 u 17 sati. Pričali smo naravno s Lukom i on je to mirno prihvatio. Znamo da nije lako odlaziti iz A reprezentacije u mladu, ali s njim neće biti problema. Velika budućnost je pred njim i bit će sjajan stoper", pojasnio je Dalić situaciju.

Nije jasno kako nitko iz stožera Vatrenih nije znao za to pravilo UEFA-e jer bi se mogla izbjeći situacija u kojoj se mladog igrača šalje iz A u mladu reprezentaciju. Dalić je sam priznao kako to nije lako, a mladi igrači se većinom dosta teško nose s takvim situacijama. No, Luka Vušković, čini se, ni po ovom pitanju nije običan mladi igrač.

Gašenje žara

"Ne mislim da je to nešto neuobičajeno, vjerujem da nam je svima čast odjenuti hrvatski dres, neovisno o kojoj se reprezentaciji radi. Rekao sam izborniku Daliću da ću rado igrati za mladu reprezentaciju ako se odluči da je tako najbolje, to je moja ekipa s kojom se dobro osjećam i pred kojom je velika i važna utakmica. S druge strane, zaista je bio užitak biti proteklih dana s A reprezentacijom, osvojili smo vrijedan bod i približili se Svjetskom prvenstvu, nakon čega smo se odlično podružili i proslavili izbornikovih 100 utakmica na klupi", rekao je Vušković za Sportske novosti.

Vušković je već pokazao čvrst karakter, a to je uostalom i jedan od razloga zašto je tako dobar igrač u mladim godinama. Preživjet će on i ovu nepravdu, no svakako nije u redu da nitko u reprezentaciji nije ranije znao za to pravilo UEFA-e. Nije jasno kako su uopće planirali da Luka igra protiv Gibraltara pa da ga onda pošalju mladima, ako se znalo da neće proći tih potrebnih 48 sati. Veliki je to propust u našoj reprezentaciji koja ima veliki broj 'zaposlenih' i uistinu je nevjerojatno da baš nitko nije znao za to pravilo ranije. Puštanje u javnost Vuškovićevih riječi trebalo bi, čini se, smiriti situaciju i ugasiti žar kako ne bi planula velika vatra, a 'mali će to već nekako prebroditi'.

