Ovako je Dalić pojasnio svoj potez koji je izazvao veliki interes javnosti

Hrvatska u nedjelju od 20:45 u Varaždinu igra protiv Gibraltara u sklopu Kvalifikacija za SP 2026. godine.

Samo tri dana nakon utakmice bez golova u Pragu protiv Češke, Vatreni imaju priliku za tri boda koja bi ih dovela na samo koračić od plasmana na najveću svjetsku nogometnu smotru.

Do kraja kvalifikacija Hrvatska nakon Gibraltara ima još domaću utakmicu protiv Farskih Otoka te u zadnjem kolu gostujuću kod Crne Gore. Iz spomenute tri utakmice trebaju nam dvije pobjede, a za očekivati je kako bi prvo mjesto mogli osigurati prije puta u Crnu Goru.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Utakmicu s Gibraltarom na konferenciji za medije najavio je izbornik Zlatko Dalić koji je pojasnio i zbog čega je Luka Vušković poslan u mladu reprezentaciju. Dio nogometne javnosti nije, naime, oduševljen kako se hrvatski izbornik odnosi prema 18-godišnjem ogromnom dragulju koji bi trebao biti jedan od glavnih igrača Hrvatske sljedećih 15 godina.

"Mi smo imali plan da Luka igra protiv Gibraltara pa da onda ode u mladu reprezentaciju. Međutim, pravila su takva da moraju proći puna dva dana između utakmica, a to nije slučaj pa smo onda odlučili da odmah ode. Mi igramo u 21 sat, a U-21 u 17 sati. Pričali smo naravno s Lukom i on je to mirno prihvatio. Znamo da nije lako odlaziti iz A reprezentacije u mladu, ali s njim neće biti problema. Velika budućnost je pred njim i bit će sjajan stoper."

'Branit će Kotarski'

Dalić je između ostalog potvrdio kako će protiv Gibraltara braniti Dominik Kotarski, a zatim i rekao par riječi o ne tako bajnoj klupskoj situaciji u kojoj se našao Dominik Livaković, a koja svakako utječe i na našu reprezentaciju.

"To je situacija koja nije ugodna ni njemu, a ni nama. Volio bih da brani, ali on najviše ispašta. Najbolje bi bilo da brani, a sve je na trenerima i ostalim ljudima u klubu. Ima našu punu podršku, ali mora braniti. Pun je samopouzdanja, zna da mu vjerujemo i to mu puno znači. Sretan je, čeka svoju šansu i reprezentacija mu je dobar motiv."

