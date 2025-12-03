Nakon Intera Hajdukov dijamant žele i Kraljevi

Kako smo već izvijestili, mladi hrvatski reprezentativac Branimir Mlačić na meti je Intera iz Milana, koji mladog braniča planira dovesti ovu zimu, a do ljeta ga ostaviti na posudbi u Hajduku.

No, Inter nije jedini klub koji se zanima za Hajdukov dragulj. Prema pisanju Defensa Centrala, u borbu za sjajnog mladića iz Trogira uključio se i Real Madrid. Defensa Central navodi kako se Mlačićev "profil savršeno uklapa u politiku transfera koju Real provodi već neko vrijeme. Florentino Pérez jako voli ulagati u mlade igrače, što pokazuju brojni primjeri iz prethodnih sezona."

Raphaël Varane, koji je u glavni grad Španjolske stigao sa 18 godina, bio bi najbolji primjer u ovom slučaju, ali tu su i Vinicius Junior, Endrick i Valverde. Sva trojica dogovorila su se s "Kraljevskim klubom" prije 18. rođendana. Zbog toga se ne smije isključiti mogućnost da sportska uprava, na čelu s Juniem Calafatom, pokuša dovesti Branimira Mlačića.

Defensa Central također navodi kako je "riječ o stoperu koji pokazuje impresivan razvoj, posjeduje izvanredne fizičke sposobnosti, izvrsno čita igru i pokazuje zrelost koja nije uobičajena za njegovu dob." Ono što Realu otežava ovaj posao, osim interesa Intera, jest ugovor s Hajdukom, koji je Mlačić nedavno produljio.

