Nakon Intera Hajdukov dijamant žele i Kraljevi
'Riječ o stoperu koji pokazuje impresivan razvoj, posjeduje izvanredne fizičke sposobnosti, izvrsno čita igru i pokazuje zrelost koja nije uobičajena za njegovu dob,' navodi španjolski list
Kako smo već izvijestili, mladi hrvatski reprezentativac Branimir Mlačić na meti je Intera iz Milana, koji mladog braniča planira dovesti ovu zimu, a do ljeta ga ostaviti na posudbi u Hajduku.
No, Inter nije jedini klub koji se zanima za Hajdukov dragulj. Prema pisanju Defensa Centrala, u borbu za sjajnog mladića iz Trogira uključio se i Real Madrid. Defensa Central navodi kako se Mlačićev "profil savršeno uklapa u politiku transfera koju Real provodi već neko vrijeme. Florentino Pérez jako voli ulagati u mlade igrače, što pokazuju brojni primjeri iz prethodnih sezona."
Raphaël Varane, koji je u glavni grad Španjolske stigao sa 18 godina, bio bi najbolji primjer u ovom slučaju, ali tu su i Vinicius Junior, Endrick i Valverde. Sva trojica dogovorila su se s "Kraljevskim klubom" prije 18. rođendana. Zbog toga se ne smije isključiti mogućnost da sportska uprava, na čelu s Juniem Calafatom, pokuša dovesti Branimira Mlačića.
Defensa Central također navodi kako je "riječ o stoperu koji pokazuje impresivan razvoj, posjeduje izvanredne fizičke sposobnosti, izvrsno čita igru i pokazuje zrelost koja nije uobičajena za njegovu dob." Ono što Realu otežava ovaj posao, osim interesa Intera, jest ugovor s Hajdukom, koji je Mlačić nedavno produljio.
POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera