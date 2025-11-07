Veliki talent produljio ugovor s Hajdukom na četiri godine: ostaje ‘Bili’ do 2029.

Talentirani Trogiranin Branimir Mlačić (18) produljio je ugovor sa splitskim Hajdukom do 2029. godine. Mlačić je u Hajduk stigao s 11 godina iz Trogira, a ove je sezone u utakmici protiv azerbajdžanske Zire debitirao. Dosad je za Hajduk skupio 12 nastupa, dok je uslijed dobrih igara dobio i prvi poziv u U-21 reprezentaciju.

"Branimir Mlačić danas je na Poljudu, u društvu sportskog direktora Gorana Vučevića, potpisao novi ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine. Osamnaestogodišnji stoper na početku ove sezone debitirao je za prvu momčad te se ubrzo prometnuo u standardnog prvotimca koji u svakoj novoj utakmici pokazuje iznimnu sigurnost za svoju dob te talent koji ga je krasio tijekom igranja za uzrasne kategorije Akademije 'Luka Kaliterna'. Branimir je rođen u Trogiru te je i prve nogometne korake napravio u akademiji nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio je na Poljud te je već od samog početka pokazivao zanimljive igračke karakteristike. Predanim radom na početku ove sezone zaslužio je poziv u prvu momčad. Ubrzo postaje standardan član trenutačno najbolje obrane SuperSport HNL-a, koja je u 12 utakmica primila 8 pogodaka", objavio je Hajduk prilikom potpisa ugovora.

"Odličan osjećaj. Svakom djetetu iz Dalmacije koje živi za ovaj klub san je jednog dana potpisati za Hajduk, što se meni, hvala Bogu, i ostvarilo. Zahvaljujem se svojoj obitelji koja me uvijek podržavala u svemu, klubu, suigračima i svim trenerima s kojima sam radio. Sretan sam što sam postao dio prve momčadi, što sam se dobro prilagodio, ali sigurno ima još puno mjesta za napredak te se nadam da ću ostvariti svoj puni potencijal", izjavio je Mlačić za službenu stranicu Hajduka prilikom potpisa ugovora.

