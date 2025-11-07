Garcia: 'Konačno smo doma i konačno smo kompletni, ali Sopić nam dolazi raditi probleme'

Hajduk u 13. kolu HNL-a u subotu od 17:45 na Poljudu igra protiv Osijeka.

Bijeli nakon 40 dana i pet gostovanja zaredom stižu natrag kući gdje ih čeka našminkana ljepotica koja je dobila novi travnjak i 'novi' krov. Stiže Osijek koji s novim trenerom pokušava pobjeći s dna ljestvice.

"Duga su putovanja, puno smo se naputovali, osjećamo da su igrači umorni i sretni smo da smo napokon kući, pred punim stadionom. Kao i uvijek nastojat ćemo dati sve od sebe, s ambicijom da pokažemo koliko želimo pobjedu", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia koji nije htio komentirati utakmice Istre i Dinama:

"Nijedna utakmica nije važnija od naše. Ne gubim energiju gledajući druge. Nisam gledao Dinamo, bio sam s djecom. Najvažnija je naša utakmica. Što će se dogoditi u Puli neće nas dugoročno 'pogoditi'. Očekujem da neće Dinamu biti lako, u Puli nije lako pobijediti."

Stanje s ozlijeđenim igračima.

"Ozlijeđeni su Diallo i Skelin, ostali su spremni za utakmicu, Livaja i Rebić su također fit. Marko je trenirao cijeli tjedan s nama. Minutaža? Ovisi o razvoju utakmice. Ante je imao manji problem nakon Slaven Belupa. Nekoliko dana je trenirao odvojeno od ostatka momčadi, a kada smo vidjeli da može biti na 100 posto priključio se momčadi. Ante uvijek voli trenirati. Svaki igrač želi najbolje za momčad. To je ono što krasi momčad, da budemo zajedno. Dobro je imati više opcija. Sretni smo što je Livaja vratio, kao što smo sretni i kako Šego igra. Imamo pet igrača u kombinaciji za dvije ili tri pozicije. Jednog dana startat će jedan, drugi dan drugi, najvažnije je da svi budu fokusirani."

'Pukštas je jedan od najvažnijih'

Pukštas i Mlačić igraju odlično?

"Pukštas je jedan od naših najvažnijih igrača, raste, očekujem da će biti važan i u nastavku sezone ako nastaviti raditi to što radi. Mlačić je dobar, zaboravljate da mu je samo 18 godina, ali jako dobro napreduje. Imamo zadnju liniju koja je jako mlada, ali puno im pomažu stariji i prednje linije koje odrađuju posao u obrani. Mlačić napreduje, radi ono što očekujemo od njega."

O Osijeku s novim trenerom.

"Sopić je iskusan trener, radio je u mnogim klubovima. Neće doći samo imati lijepu večer, doći će ovdje stvoriti nam probleme. Osijek je vrlo zeznut suparnik. Pozicija koju imaju nije adekvatna njihovoj snazi. Glupo zvuči, ali je tako, zaslužili su više bodova, nisu imali sreće ali imaju dobru momčad, dobrog trenera, i dobru priliku za novi start. Očekujemo vrlo opasnu momčad. Imaju jako dobre igrače, stvaraju i promašuju puno prilika."

Znači li povratak Pukštasa da ispada Sigur iz postave i biste li bili zadovoljni pobjedom 1-0?

"Vidjet ćemo sutra, Sigur je odradio odličan posao u zadnjoj utakmici. Nitko nema zagarantirano mjesto, imamo Krova, Paju, Pukija... Možda bude igrao, možda ne, vidjet ćemo sutra. Sretan sam kad momčad igra kao na prošloj utakmici, bio sam zadovoljan iako u Koprivnici nismo pobijedili. Zadovoljan sam igrom ali ne rezultatom. Ali ne ovisi uvijek o rezultatu."

Kakav je teren, za promjenu od onih na gostovanjima?

"U Kupu je bilo teško, gore nego kad smo igrali s Vukovarom. Istra ima dobar teren, Gorica isto, Koprivnica je bio dobar teren ali previše natopljen... Naš teren je dobar, ima novu travu, bit će bolji nakon dva – tri tjedna kad trava naraste i učvrsti se. Treba vremena."