Sopić dolazi u Split, a Hajduk dočekuje Osijek uz jednu veliku novost na Poljudu

U subotu na Poljud stiže Osijek, momčad koju je nedavno preuzeo Željko Sopić. Bit će to ujedno i povratak Hajduka pred domaću publiku nakon gotovo mjesec dana pauze. Navijači su dugo čekali novi susret na svom stadionu, a sada će svoje miljenike dočekati na novom travnjaku!

Tijekom posljednje reprezentativne stanke klub je iskoristio vrijeme za radove na terenu. Poljud, poznat po svojoj hibridnoj podlozi koja spaja prirodnu i umjetnu travu, doživio je djelomičnu obnovu, zamijenjen je prirodni sloj travnjaka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Postavljena je nova vrsta trave otpornija na niže temperature, kako bi teren ostao u optimalnom stanju tijekom zimskih mjeseci.

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr!

U planu je i nastavak radova na proljeće, kada će se postaviti ljetna varijanta trave, prilagođena toplijem vremenu i većim opterećenjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia ponovno bez kapetana: Otkrio što ga čeka u idućem kolu protiv Gorice