Treba li Dinamo dati otkaz Kovačeviću? Evo zašto bi to bila glupost

U posljednja dva tjedna sve se češće u medijima spominje mogućnost otkaza treneru Dinama uslijed loše igre i rezultata. No, bi li otkaz Mariju Kovačeviću išta promijenio te ima li on uopće smisla? Evo zašto je odgovor na oba pitanja – ne.

Mario Kovačević izbor je novog predsjednika Dinama Zvonimira Bobana. To je trener koji je, za razliku od mnogih drugih, imao prirodan put iz nižih liga ka najvećoj pozornici. Počeo je u Međimurju, a u karijeri je vodio nekoliko niželigaša i malo-pomalo "brusio” trenerski zanat, te napredovao dok nije stigao u Varaždin. Ondje je stigao do doigravanja za prvu ligu, gdje je izgubio od Istre, te se vratio u niži rang s Poletom iz Svetog Martina na Muri i ludbreškom Podravinom.

U Varaždin se vraća 2021., gdje, skupa s Nikolom Šafarićem, dovodi klub iz baroknog grada u HNL, nakon čega slijedi nekoliko uspješnih sezona uz igru koja je, za mnoge ljubitelje nogometa, bila najljepša u državi. Kovačeviću je nakon toga slijedila najteža utakmica života – i pobijedio je. Odmah se vratio na klupu, ovog puta Slaven Belupa, i imao jednu od najboljih sezona koju je neki klub izvan "velike četvorke” imao u Hrvatskoj. Finale kupa, koje je izgubljeno 2-1 ukupnim rezultatom od osvajača duple krune Rijeke, i peto mjesto, bod iza bivšeg kluba i senzacije prvenstva Varaždina, donijela su Kovačeviću vruću Dinamovu klupu.

Zašto Kovačević i zašto otkaz?

Kada je postalo izvjesno da Sandro Perković neće (p)ostati trener ni ako Dinamo osvoji prvenstvo, počelo se tražiti ime koje bi moglo povesti "neki novi Dinamo”. No, ako se pita predsjednika Dinama Zvonimira Bobana, to uopće nije bilo pitanje. Sjajni rezultati, dobra igra i pet oduzetih bodova protiv Dinama, uključujući i tri u 4-1 pobjedi, bili su razlog zašto je upravo trener Slaven Belupa – taj! Sportski sektor kluba iz Maksimirske 128 krenuo je odlučno i brzo te je do početka priprema dogovorio gotovo čitavu momčad. Ako znamo i da je Dinamo već imao zagarantiranu Europu, dolazimo do toga da je Kovačević imao uvjete kakve nijedan trener prije njega nije imao.

A na terenu? Slabo. Na pripremama u Sloveniji Dinamo je odigrao neriješeno s Radomljem i Primorjem te je poražen od Širokog Brijega uz pobjede protiv Újpesta i Brava. Treba biti zabrinut, zar ne? To je bilo mišljenje mnogih navijača Plavih uoči kraja priprema. Trener je imao velike privilegije, ali momčad nije mogla dobiti ni "poluamatere”, no navijači su je svejedno došli podržati u zadnjoj pripremnoj utakmici protiv Kryvbasa. Rezultat? Pobjeda Dinama 5-1. Time je Dinamo završio s pripremama i započeo svoj put u stvarnost.

U prvoj utakmici Modri su gostovali u Osijeku, gdje su, uz neke nesigurnosti u obrani u prvom poluvremenu, do 60. minute izmorili protivnika i došli do pobjede 2:0 golovima igrača s klupe, Sandra Kulenovića i Luke Stojkovića. Nakon toga uslijedila je 3-0 pobjeda protiv Vukovara, 2-0 pobjeda protiv Rijeke i 3:0 pobjeda protiv Istre. Dakle, u prva četiri kola Dinamo, koji je prošle sezone bio četvrta obrana lige s golom manje od pete Istre, nije primio nijedan gol. Onda je uslijedila nešto slabija utakmica protiv Varaždina u 2-2 remiju, pa 6-0 u kupu kod imenjaka iz Predavca i prvi poraz – protiv Gorice. Mnogi su tu utakmicu vidjeli kao upozorenje Kovačeviću, no rijetki su bili nezadovoljni igrom. Dinamo je imao 74 % posjeda lopte i 13 udaraca na gol, a konsenzus među Dinamovim navijačima bio je da su se Goričani "izležavali poput Ludogoretsa 2012".

Bitno je i napomenuti kako je u toj utakmici Dinamo od 62. minute igrao s 10 igrača nakon što je Luka Stojković dobio crveni karton.

Nakon tog poraza Dinamo je pobijedio na Poljudu u Vječnom derbiju protiv Hajduka, pa uzeo puni plijen Fenerbahçeu, koji u svojim redovima ima osvajače Lige prvaka, Edersona i Marcosa Asensija. Slijedila je 4:1 pobjeda protiv Slaven Belupa, pa još jedna 3-1 pobjeda u Europi, ovoga puta protiv Maccabija Tel Aviva. I nakon toga dolazi ta Lokomotiva – prvi put da je Dinamo nadigran. Dakle, do prvog većeg nezadovoljstva navijača Dinamo je odigrao 11 utakmica, dobivši devet, uz jedan neriješen rezultat i jedan poraz. Dinamo je u tih 11 utakmica postigao 31 pogodak, a primio sedam. Nakon Lokomotive uslijedile su jako sretne pobjede protiv Osijeka i Rijeke, a između njih remi sa švedskim Malmöom i poraz od posljednjeg Vukovara.

Ono što je Kovačeviću bio "forte” – njegova igra – sada ne postoji, a nema ni rezultata, pa su pojedini navijači i mediji potegnuli pitanje o Kovačevićevu otkazu. No, ima li otkaz uopće smisla? Kovačević je doveden da posloži momčad i vrati titulu prvaka na Maksimir nakon najgore sezone Dinama u 15 godina, ali i da stvori "europski Dinamo”.

U HNL-u je prošla sezona bila druga najgora Dinamova sezona od 2005./06. Manje bodova od 65, koliko je osvojio prošle sezone, Dinamo je osvojio samo jednom u posljednjih 20 godina – u sezoni 2009./10.

Dinamo je u ovom trenutku samo bod iza Hajduka koji ne igra europske utakmice, a gotovo će sigurno uspjeti ostvariti više od 70 bodova iako to ne garantira nužno titulu. Nije izgubio niti jedan derbi, a u Europi je Dinamo neporažen nakon tri kola uz drugi najbolji napad u Europskoj ligi te ima preko 75 % šanse izboriti „europsko proljeće”, s tim da pobjedom proti Celte Vigo u četvrtak te šanse značajno rastu. Dakle, primarni ciljevi Dinama u ovom trenutku nisu u opasnosti.

Što se tiče same igre, Dinamo često igra atraktivno ako se protivnik ne brani u dvostrukom bloku. U pobjedi protiv Rijeke, Dinamo je odigrao vrlo dobrih početnih 30-ak minuta, a slično je bilo i protiv Osijeka. U oba slučaja Dinamo je pao nakon vodstva, pa se treba zapitati je li problem u treneru ili psihologiji. Konačno, ne treba zaboraviti ni da je Kovačević ostao bez kapetana Brune Petkovića, legendarnog Arijana Ademija i "srca veznog reda” u vidu Martina Baturine i Petra Sučića. Iako su dovedeni brojni igrači, neki su potpisali prije Kovačevića, pa je pitanje koliko pašu njegovu stilu, a neke ne može koristiti bilo radi ozljede, kasnog dolaska ili drugih razloga.

Otkaz nema smisla jer...

Iz svega navedenog možete zaključiti da će Kovačević teško dobiti otkaz, no evo još tri razloga zašto se to neće dogoditi. Prvi je Zvonimir Boban. Boban je u Dinamo stigao nakon rada u UEFA-i, ali i iskustva u sportskom sektoru u Milanu. Odmah po dolasku kazao je kako se revolveraški pristup mijenja i da se vjeruje trenerima. To strpljenje pokazao je i prilikom stvaranja AC Milana, kada je, usprkos lošoj prvoj sezoni, dao prostora treneru Stefanu Pioliju, koji mu je u drugoj sezoni, iako je Boban tada već otišao, donio prvi naslov prvaka u 11 godina. Drugi razlog zašto Kovačević neće dobiti otkaz jest dugoročna vizija i povjerenje.

Osim već spomenutog Piolija, možemo kroz bližu i dalju nogometnu povijest pronaći brojne primjere gdje se, nakon lošeg ulaska u sezonu ili loše sezone općenito, nastavilo vjerovati trenerima, što je u konačnici ispao puni pogodak. Sir Alex Ferguson je u prve četiri sezone s Manchester Unitedom bio dvaput 11. i jednom 13., Jürgen Klopp je u prvoj sezoni u Liverpoolu bio osmi, dok je Mikel Arteta u prve tri sezone u Arsenalu završio izvan velike četvorke. Treći i možda najbitniji razlog zašto Kovačević neće dobiti otkaz jest taj što alternative – nema.

Na tržištu trenera nema puno onih koji su slobodni, a da su cjenovno pristupačni Dinamu, a oni koji jesu nisu rang kluba kao što je Dinamo. Uvijek postoji šansa dovesti trenera pod ugovorom s drugim klubom, kao što je primjerice Albert Riera, no pitanje je koliko ima smisla plaćati odštetu Kovačeviću i drugom klubu za njihova trenera u trenutku kada je Dinamo imao najveću potrošnju u svojoj povijesti.

Tablice omogućuje Sofascore

