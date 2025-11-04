Celta objavila popis nogometaša za utakmicu s Dinamom: Ključni igrač ne dolazi u Zagreb

Španjolski nogometni klub Celta Vigo objavio je u utorak popis od 24 igrača za utakmicu s Dinamom na kojem nema ozlijeđenog vratara Ionuta Andreia Radua.

Rumunjski 28-godišnji reprezentativac ozlijedio je palac desne ruke u nedjelju tijekom prvenstvenog dvoboja s Levanteom.

Radu je ove sezone branio u svim utakmicama Celte, osim prije pet dana u 1. kolu španjolskog Kupa. Tada je u pobjedi od 2-0 nad šestoligašem Puertom da Vegom branio 28-godišnji Ivan Villar.

Upravo bi Villar trebao čuvati mrežu Celte u četvrtak u Zagrebu u Europskoj ligi.

Villar je ponikao u Celti za koju je skupio 74 nastupa, a 12 puta je čuvao i mrežu Leganesa, dok je bio na posudbi u tom madridskom klubu.

Celta je u utorak odradila posljednji trening u Vigu uoči puta u Zagreb, gdje će trenirati u srijedu. Osim Radua, na put ne idu niti od ranije ozlijeđeni 21-godišnji švedski krilni napadač Williot Swedberg i 23-godišnji desni bek Javi Rueda.

Utakmica na Maksimiru se igra u četvrtak s početkom u 18.45 sati, a možete je pratiti UŽIVO u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u.

Dinamo je četvrti sa sedam bodova, a Celta deveta sa šest bodova među 36 momčadi Europske lige.

