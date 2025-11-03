Nikad bliže uspjehu: Hrvatski predstavnici gotovo sigurno ispisuju povijest

Naime, prema pisanju profila na X-u Football Meets Data, oba hrvatska predstavnika imaju značajne šanse izboriti prolazak grupne faze europskog natjecanja, takozvano "europsko proljeće". Klubovi koji su se na Sve svete sastali na Maksimiru u susretu koji je obilježio nevjerojatni pogodak albanskog reprezentativca Arbera Hoxhe i veliki propust suca Igora Pajača, imaju preko 75 % šanse za izboriti europsko proljeće.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kriza u prvenstvu, ali u Europi...

Iako su plavi pobijedili Rijeku te se nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s bodom zaostatka za vodećim Hajdukom, momčad Marija Kovačevića je u velikoj krizi iz koje se već neko vrijeme pokušava izvući. Prvenstveni porazi protiv Lokomotive i Vukovara, kao i sretne pobjede protiv Osijeka i Rijeke te remi u 96. minuti protiv Malmöa u Europskoj ligi, ukazuju da Modri imaju problem. Celta Vigo, s druge strane, na Maksimir stiže u velikoj formi, pobijedivši u posljednja četiri susreta. Celta je zadnji put poražena još u rujnu, a tim rezultatima klub iz Galicije na sjeverozapadu Španjolske uspio je izaći iz niza u kojem je početkom sezone sedam od deset utakmica odigrao rezultatom 1:1. Sada Celta želi nastaviti pobjednički niz te iskoristiti krizu u Dinamu i nanijeti hrvatskom predstavniku prvi poraz u Europi ove sezone. Dinamo Celtu dočekuje na četvrtom mjestu tablice Europske lige, kao neporažena momčad s drugim najboljim napadom lige sa sedam bodova, dok Celta ima šest bodova. U tom će susretu Plavi pokušati replicirati igru iz prvih 30 minuta susreta protiv Rijeke, a u momčad bi se za taj susret trebao vratiti slovenski reprezentativac Miha Zajc. Moguće je i da gledamo Luku Stojkovića, čiji oporavak od ozljede teče bolje od planiranog.

Klub s Kvarnera pak gostuje kod Lincoln Red Impsa u Gibraltaru. Od dolaska trenera Victora Sancheza, Bijeli igraju veoma dobar nogomet te su u posljednjih pet susreta poraženi samo od Dinama, u utakmici nakon koje se opet priča o suđenju, u kojoj su Riječani veći dio susreta bili bolji suparnik. Hrvatski prvak je svoj europski put ove sezone započeo ispadanjem od bugarskog prvaka Ludogoretsa u kvalifikacijama za Ligu prvaka, da bi potom u kvalifikacijama za Europsku ligu izbacio Shelbourne i ispao od grčkog PAOK-a. Tim su rezultatima stigli u Konferencijsku ligu, gdje su u prvom susretu iznenađujuće izgubili od armenskog Noaha, ali i neočekivano pobijedili prašku Spartu. Tom je pobjedom Rijeka stigla na tri boda i na 19. mjesto tablice Europske lige. Zanimljivo je kako je upravo Lincoln u Konferencijsku ligu poslao riječkog krvnika iz prvog kola, Noaha, nakon što su ih dobili u kvalifikacijama za Europsku ligu. Klub iz Gibraltara je svoje kvalifikacije počeo u prvom pretkolu Lige prvaka, gdje su najprije prošli Vikingur s Farskih otoka, pa izgubili od Crvene Zvezde, nakon čega su izvukli već spomenutu pobjedu protiv Noaha, pa ispali od portugalske Brage. Konferencijsku ligu počeli su očekivano – izgubivši 5:0 od Zrinjskog iz Mostara kojeg vodi Igor Štimac – da bi u drugom kolu priredili jedno od najvećih iznenađenja u povijesti europskih natjecanja i postali prvi klub iz Gibraltara koji je pobijedio u grupnoj fazi nekog natjecanja, svladavši Lech iz Poznanja 2:1. Iako oba kluba imaju po tri boda, jasno je da je hrvatski prvak apsolutni favorit te bi sve osim pobjede bio veliki šok.

Tu dolazimo do šansi za prolaz. Uoči utakmica Europske i Konferencijske lige, popularni profil na X-u izdao je svoju poznatu simulaciju o šansama klubova da izbore sljedeću rundu. Hrvatski predstavnici tako imaju velike šanse da budu plasirani između devetog i 24. mjesta, što vodi u playoff. Dinamu Football Meets Data daje šansu od 75 %, dok Rijeci daje šansu od 76 %. Ako se to zaista dogodi i oba hrvatska predstavnika izbore playoff, to bi bilo prvi put otkako imamo ovakav sustav natjecanja da više od jednog hrvatskog predstavnika izbori europsko proljeće u istoj sezoni.

📈 Teams with highest probability to participate in 🟠 KO Playoff round (as of 2 Nov):



75% 🇭🇷 Dinamo Zagreb

75% 🇩🇪 Stuttgart

73% 🇳🇱 Feyenoord

72% 🇭🇺 Ferencváros

70% 🇳🇴 Brann

69% 🇧🇪 Genk

68% 🇮🇹 Roma

68% 🇬🇷 PAOK

67% 🇨🇿 Viktoria Plzeň

64% 🇹🇷 Fenerbahçe

64% 🇪🇸 Celta Vigo

61% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/3zPM1jaxGG — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 2, 2025

📈 Teams with highest probability to participate in 🟢 KO Playoff round (as of 2 Nov):



78% 🇳🇱 AZ Alkmaar

77% 🇬🇷 AEK Athens

76% 🇵🇱 Legia Warsaw

76% 🇭🇷 Rijeka

74% 🇵🇱 Lech Poznań

72% 🇦🇲 FC Noah

70% 🇵🇱 Jagiellonia

70% 🇵🇱 Raków

66% 🇨🇿 Sparta Prague

65% 🇨🇭 Lausanne-Sport

65% 🇨🇿 Sigma… pic.twitter.com/8jbPzDlzpo — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 2, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Sanchez: 'Kapetan Dinama je zaslužio utakmicu završiti prije isteka 90. minute'