Ugledni stručnjak: 'Apsolutno se pogriješilo s Mišićem, a s Garcijom se oko toga ne slažem'

Dvanaesto kolo SuperSport HNL-a, odigrano proteklog vikenda, donijelo je novu dramu u borbi za naslov prvaka. Derbi na Maksimiru pripao je Dinamu, koji je s 2:1 pobijedio Rijeku, dok je Hajduk neočekivano kiksao u Koprivnici, odigravši 0:0 sa Slaven Belupom. Iako su Splićani ostali na vrhu, prednost se istopila na samo jedan bod.

Derbi na Maksimiru

U subotnjem derbiju, Dinamo je na svom terenu svladao Rijeku s 2:1 i tako nastavio pritisak na vodeći Hajduk. Utakmica je ponudila dinamičan nogomet. "Modri" su poveli u 29. minuti preko alžirskog napadača Monsefa Bakrara. Gosti s Rujevice stigli su do izjednačenja u drugom poluvremenu. U 58. minuti, Merveil Ndockyt pogađa za 1:1 i vraća neizvjesnost u susret. Ipak, kada se činilo da će momčadi podijeliti bodove, ukazao se Arber Hoxha. Sjajnim pogotkom u 84. minuti donio je Dinamu veliku pobjedu i privremeno izjednačenje s Hajdukom na vrhu.

Debi Dinama i rijeke obilježio je i incident u 77. minuti, u kojemu je kapetan Dinama Josip Mišić ušao u sukob s nogometašima Rijeke i za to dobio žuti karton, iako gotovo svi smatraju da je to bila preblaga kazna. U tom trenutku rezultat je bio 1:1, a Hoxha je sedam minuta kasnije zabio za pobjedu Plavih.

Komentar stručnjaka

Događanja u posljednjem kolu HNL-a, s naglaskom na veliki derbi Dinama i Rijeke, za Net.hr prokomentirao je cijenjeni hrvatski nogometni stručnjak Elvis Scoria, koji je tijekom trenerske karijere tri puta vodio Rijeku.

"Derbi Dinama i Rijeke bio je zanimljiv. Prvo poluvrijeme pripalo je Dinamu, drugo Rijeci. Na kraju se dogodila ta situacija oko tog crvenog kartona, gdje gdje se apsolutno pogriješilo. Mišić je trebao dobiti crveni karton, što je bacilo sjenu na rezultat i kraj utakmice. Ali Rijeka je bila stvarno dobra, u drugom poluvremenu nadigrala je Dinamo i tako da bih rekao da je Dinamo u tom dijelu izvukao sretnu pobjedu", istaknuo je Scoria na početku razgovora.

'Ne slažem se s Garcijom'

Dan nakon derbija Dinama i Rijeke, u nedjelju, Hajduk je imao priliku pobjedom ponovno pobjeći Dinamu, no naišao je na tvrd orah u Koprivnici. Utakmica protiv Slaven Belupa završila je bez pogodaka, 0:0. Iako su dominirali posjedom, Splićani nisu uspjeli probiti organiziranu obranu domaćina.

Veliku priliku dobili su u 81. minuti kada je igrač Slaven Belupa, Andrija Filipović, zaradio izravni crveni karton zbog opasnog starta. Unatoč igraču više u posljednjih desetak minuta, mreža domaćih ostala je netaknuta, a Hajduk je prosuo dva važna boda.

"Bila je teška teška utakmica i krajnji rezultat je realan. Čitao sam izjave Garcije (trener Hajduka op.a.) da su oni bili puno bolji i ne slažem se s tim. Mislim da je Slaven odigrao jako dobru utakmicu. Mislim da je utakmica bila dobra, bilo je šansi i s jedne i druge strane, ali na kraju je rezultat realan. Hajduku je falilo malo prema naprijed da dobije tu utakmicu", smatra Scoria.

Nakon ovog kola, situacija na vrhu ljestvice postala je izuzetno napeta. Hajduk je i dalje prvi s 26 osvojenih bodova, no Dinamo mu sada puše za vratom s 25 bodova.

Favorit za titulu ostao isti

Odigrano je 12 kola, gotova je prva trećina prvenstva, a Scoria smatra da je još uvijek prerano za donositi bilo kakve zaključke, ali izdvojio je i momčad koja ima najjače argumente za osvajanje titule.

"Bilo je očito da će se Rijeka krenuli dizati, doveli su kvalitetnog trenera. Igraju dobro u zadnje vrijeme, fali im koji bod prema prikazanome, ali Rijeka će se dizati. Rijeci je prioritet europska mjesta, Kup i da prođu skupinu u Konferencijskoj ligi. Oni su sada na svom putu. Protiv Dinama su pokazali da stvarno rastu, da mogu biti izuzetno kompetitivni. Što se tiče prvenstva, još ima puno. Mi smo sada tek na početku 11. mjeseca, a prvenstvo se rješava većinom u četvrtom mjesecu. Ima još tu vremena. Po meni, Dinamo je i dalje favorit, zbog širine igračkog kadra. Vidjet ćemo do kraja sezone", zaključio je.

