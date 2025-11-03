Modriću se klanja čitava Italija: 'Luka vidi nogomet drugim očima'

U derbiju 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je u nedjelju na San Siru pobijedio Romu sa 1-0, a svih 90 minuta za "Rossonere" odigrao je Luka Modrić.

Strahinja Pavlović u 39. minuti zabio je jedini pogodak na utakmici.

Modrić je odigrao sjajnu utakmicu, po mnogima bio najbolji pojedinac na terenu. Namjestio je više prilika svojim suigračima i da su ih oni uspjeli realizirati, pobjeda Rossonera bila bi veća.

Dan nakon utakmice, talijanski mediji jednoglasno su se naklonili hrvatskom maestru. Ugledna La Gazzetta dello Sport istaknula je njegovu "nevjerojatnu intenzivnost i preciznost", proglasivši ga najboljim igračem utakmice u kategoriji osvojenih duela i lopti. Slično je rezonirao i Corriere della Sera, koji mu je dodijelio ocjenu 6.5, naglasivši kako je nakon teškog početka pokazao svoje "uobičajeno majstorsko čitanje igre".

Foto: Alessio Morgese/dppi/shutterstock Editorial/profimedia

Talijanski Eurosport bio je kratak i jasan: "Luka Modrić vidi nogomet drugim očima. Kao i uvijek, bio je neprocjenjiv u obrani." Upravo je njegov doprinos u defenzivi ono što posebno fascinira analitičare. Podaci specijaliziranog portala Sofascore, koji ga je ocijenio s visokih 8.1 (drugi najbolji igrač susreta), potvrđuju da je Modrić bio ključan i u obrambenim zadacima, s velikim brojem presječenih lopti i vraćenih posjeda.

Engleski sportski portali, poput Yahoo Sportsa, ocijenili su njegov nastup sa 7/10, ističući ga kao "ključnog igrača sredine terena" koji je Milanu donio sigurnost i smisao u posjedu. Dok su se neki njegovi suigrači mučili s pronalaženjem ritma, Modrić je djelovao kao da ima svo vrijeme svijeta, smireno gradeći napade i diktirajući tempo igre. Njegova vizija i čitanje igre bili su presudni u razbijanju Rominog presinga i stvaranju prilika za napadače.

