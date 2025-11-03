Drama na svim frontovima: Dinamo slavio, Delija šokiran, a o Modriću ne treba trošiti riječi...

Bogati sportski vikend donio je puno uzbuđenja! Dinamo je u derbiju svladao Rijeku i smanjio zaostatak za Hajdukom, Modrić je briljirao u novoj pobjedi Milana, dok je Ante Delija doživio kontroverzan poraz u UFC-u. U domaćem prvenstvu debitirao je i Sopić na klupi Osijeka, a u BiH je Igor Štimac završio utakmicu isključenjem.

Donosimo vam sve najvažnije trenutke u Vikend Retrovizoru Net.hr-a. Ako ste nešto propustili, sada je vrijeme da sve nadoknadite.

Dinamo slavio i smanjio zaostatak za Hajdukom

U derbiju 12. kola HNL-a doprvak Dinamo je svladao prvaka Rijeku sa 2-1 (1-0).

Strijelci za Dinamo bili su Monsef Bakrar (29) i Arber Hoxha (84), dok je Merveil Ndockyt (58) bio uspješan za Rijeku.

Zagrepačni su mnogo aktivnije krenuli u susret, dominirali posjedom u prvih pola sata, a takav pristup im je donio i vodstvo u 29. minuti. Ljubičić je osvojio loptu pred kaznenim prostorom gostiju, dodao Bennaceru koji je odlično proigrao Bakrara, a Alžirac je preciznim udarcem sa 10-ak metara iskosa s desne strane pogodio suprotni donji kut.

Tek nakon primljenog gola Riječani su pokazali napadačke ambicije, a jedinu pravu priliku u prvom dijelu imali su u 40. minuti kada je Devetak glavom nakon kornera promašio vrata.

U nastavku susreta Rijeka je bila bolji suparnik, ali uspjela je samo jednom poentirati. Fruk je u 58. minuti proigrao Oreča na desnom krilu, uslijedio je prizemni ubačaj na pet metara gdje je pravovremena natrčao Ndockyt i svladao Nevistića.

Završnica utakmice protekla je u otvorenoj igri s obje strane, ali i Nevistić s jedne te Zlomislić s druge strane istakli su se s nekoliko pravovremenih intervencija pa je 1-1 stajalo sve do 84. minute kada je derbi sjajnim porezom odlučio Hoxha.

Napadač Dinama prihvatio je loptu na lijevom krilu izvan kaznenog prostor, podigao pogled i vidio kako je Zlomislić korak-dva izvan gol-linije. Stoga se Albanac odlučio na udarac koji je preletio vratara Rijeke i odsjeo u samom gornjem kutu.

Pred sam kraj susreta istaknuo se i Nevistić koji je fenomenalnom reakcijom zaustavio pokušaj Vignata.

Derbi je obilježilo i vrlo loše suđenje Pajača, glavni se sudac posebno "proslavio" u 78. minuti kada je kapetan Dinama Mišić prvo oštrim startom udario po nogama Fruka, zatim je ošamario Lasickasa pa Majstorovića i za sve to dobio samo žuti karton, a kartone iste boje dobili su još i Bakrar, Majstorović te kapetan Rijeke Zlomislić.

Slaven Belupo i Hajduk su u Koprovnici odigrali bez golova, no i s osvojenim bodom Splićani su ponovo preuzeli vrh ljestvice.

Premda nije uspio slaviti u Koprivnici, Hajduk se bodom osvojenim protiv Slaven Belupa vratio na vrh ljestvice. Splićani sada imaju 26 bodova, bod više od Dinama, dok je Belupo treći sa 17 bodova.

Hajduk je bio bliži pobjedi, od 81. minute je imao i igrača više, ali nije uspio dohvatiti puni plijen.

Počelo je prilikom domaćina u šestoj minuti. Ivušić se nepotrebno poigravao pred svojim golom, nakon čega mu je Jagušić blokirao ispucavanje. Lopta je potom došla do Nestorovskog, ali je njegov udarac blokiran u korner. Dvije minute kasnije ponovo prijete domaćini. Jagušić je spustio do Krušelja, ali je Ivušić obranio njegov udarac.

Prvu priliku Hajduk je imao u 18. minuti. Rebić je snažno opalio s ruba kaznenog prostora, ali pokraj gola. Sedam minuta kasnije Splićani su imali "zicer". Almena je dugom loptom našao Rebića, koji je iz prve glavom vratio na drugu stativu do Šege, no napadač Hajduka je s dva, tri metra promašio nemoguće.

Hajduk je s boljom igrom nastavio i u drugom dijelu. U 58. minuti ponovo je odličnu priliku imao Rebić, čiji je udarac iskosa s lijeve strane Čović obranio. Dvije minute kasnije Rebić je prošao pored čuvara na lijevoj strani napada i ubacio u sredinu, a lopta je zamalo prebacila Čovića.

U 64. minuti je uzvratio Jagušić, no iz teške pozicije je pucao ravno u Ivušića. Deset minuta kasnije lijepu prililu za Slaven imao je Ćubelić, ali je njegov udarac sa 10-tak metara završio pored gola.

U 81. minuti domaći sastav je ostao s igračem manje. Tek što je ušao u igru, Filipović je "pocrvenio" nakon što je opasnim startom oborio Bambu pogodivši ga visokom novom u koljeno. Sudac Čulina je odmah pokazao izravni crveni karton.

U sudačkoj ndoknadi Hajduk je imao dvije lijepe prilike, oba puta je pucao Durdov, no njegov prvi udarca s linije je "očistio" Nestorovski, a drugi je završio pored gola.

Modrić opet najbolji

U derbiju 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Romu sa 1-0, a svih 90 minuta za "Rossonere" odigrao je Luka Modrić.

Pogodak odluke zabio je Strahinja Pavlović u 39. minuti.

Roma je bila bolja u prvom dijelu, imala je veći posjed, pritiskala je, ali su gol zabili domaćini nakon sjajne kontre u 39. minuti. Rafael Leao je "projurio" po lijevom krilu, ušao u kazneni prostor, a potom povratnom loptom uposlio Strahinju Pavlovića koji je pogodio za vodstvo domaćina.

Milan je na otvaranju drugog dijela možda mogao i razriješiti sve dvojbe. Momčad Massimilana Allegrija je imala četiri sjajne prilike, od kojih je dvije namjestio Luka Modrić. Kapetan "Vatrenih" je u 49. minuti sjajno uposlio Leaoa koji se spetljao i nije najbolje reagirao. Dvije minute kasnije Modrić je ubacio iz kornera, a Christopher Nkunku u gužvi pogodio vratnicu.

Leao je sjajnu priliku imao i u 68. minuti, Mile Svilar je već bio svladan, ali je Hermoso počistio s crte. Roma je mogla izjednačiti u 81. minuti iz kaznenog udarca. Međutim, Mike Maignan je sjajno zaustavio udarac Paula Dybale. Jedanaesterac je skrivio krivio Fofana zaustavivši rukom udarac Pelegrinija iz slobodnjaka sa 18 metara.

Milan se ovom pobjedom ponovo priključio vodećim sastavima Serie A. Napoli vodi na ljestvici sa 22 boda, dok Inter, Milan i Roma imaju po bod manje.

Karizmatični Željko Sopić se vratio u SHNL

Nakon što su Slaven Belupo i Hajduk odigrali 0-0, bez golova je završio i susret između Osijeka i Varaždina na Opus Areni.

Nakon što je prvi ovosezonski sraz Varaždina i Osijeka završio bez pogodaka, identičnim ishodom završio je i njihov ogled na Opus Areni.

Bila je to skromna predstava bez većih prilika na obje strane. Za Željka Sopića bila je to premijera na klupi Osijeka i za razliku od svojih prethodnika Federica Coppitellija i Simona Rožmana, koji su svoje mandate na klupi Osijeka otvorili ligaškim porazima, Sopić je barem osvojio bod.

Prvu priliku na utakmici imao je Osijek u osmoj minuti, ali je Mikolčić loše pucao, ravno u Zeleniku. S druge strane gosti su prvu veliku priliku dočekali u 35. minuti, ali je Mamićev udarac blokirala domaća obrana.

Najbliže golu bio je Osijek u 42. minuti. Nakon ubačaja iz auta, Ba je glavom očistio loptu i pogodio u glavu svog suigrača Belcara, od kojeg se lopta odbila u stativu, pa u korner.

U nastavku susreta gledali smo veliku borbu na sredini terena, ali niti jedna momčad nije stvorila ozbiljniju priliku. Osijek je ovim bodom prepustio začelje ljestvice Vukovaru, dok je Varaždin napredovao na četvrto mjesto.

Igor Štimac ušao u teren i napao suca pa zaradio crveni

Iako je njegova momčad slavila u gostima protiv Širokog Brijega 2-1, trener Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac isključen je potkraj susreta zbog nesportskog ponašanja.

U hercegovačkom derbiju domaći Široki Brijeg poveo je u 30. minuti golom Franjo Posavac. Nedugo nakon toga vezanjak Širokog Brijega Kristijan Sesar dobio je izravni crveni karton zbog udaranja laktom Duje Dujmovića.

Zrinjski je izjednačio u 45. minuti, kada je Mario Ćuže pogodio za 1-1. Pobjednički gol za Zrinjski postigao je Toni Majić u 75. minuti i osigurao svojoj momčadi tri važna boda.

Igrao se produžetak kada je Štimac ušao u teren i prigovorio sucu Luki Bilbiji zbog prekršaja kojega je dosudio za domaću momčad iako je njegov igrač Tyler Burey dobio udarac po licu. Sudac mu je najprije pokazao žuti, no Štimac je nastavio prigovarati i zaslužio je isključenje.

Zrinjski je ovom pobjedom preuzeo prvo mjesto na ljestvici Premijer lige BiH, dok Široki Brijeg pod vodstvom još jednog hrvatskog stručnjaka Deana Klafurića zauzima četvrto mjesto.

Ante Delija kontroverzno poražen u UFC-u

Ante Delija svoj je drugi UFC nastup odradio protiv šestorangiranog Walda Cortesa-Acoste. Hrvatski teškaš dobro je otvorio borbu, pritiskao protivnika i pogađao u razmjenama, a činilo se da će slaviti tehničkim nokautom nakon što je Acosta prestao uzvraćati udarce.

Sudac je prekinuo meč, no naknadna snimka otkrila je da je Delija slučajno ubodom u oko pogodio Acostu. Nakon višeminutne rasprave i konzultacija odlučeno je da će se borba nastaviti.

U nastavku je uslijedio šok, Acosta je pogodio desnim „overhandom” i nokautirao Deliju, nanijevši mu prvi UFC poraz.

Delija je do prekida izgledao odlično, ali kontroverzna situacija i nastavak borbe potpuno su preokrenuli ishod. Unatoč porazu, hrvatski borac pokazao je da pripada UFC eliti.

