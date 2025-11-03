Sopićev show u Osijeku: Kohorta s porukom za pamćenje, pažnju ukrale dvije zanosne dame

Nakon što su Slaven Belupo i Hajduk odigrali 0-0, bez golova je završio i susret između Osijeka i Varaždina na Opus Areni.

Nakon što je prvi ovosezonski sraz Varaždina i Osijeka završio bez pogodaka, identičnim ishodom završio je i njihov ogled na Opus Areni.

Bila je to skromna predstava bez većih prilika na obje strane. Za Željka Sopića bila je to premijera na klupi Osijeka i za razliku od svojih prethodnika Federica Coppitellija i Simona Rožmana. Oni su svoje mandate na klupi Osijeka otvorili ligaškim porazima, a Sopić je barem osvojio bod.

Prvu priliku na utakmici imao je Osijek u osmoj minuti, ali je Mikolčić loše pucao, ravno u Zeleniku. S druge strane gosti su prvu veliku priliku dočekali u 35. minuti, ali je Mamićev udarac blokirala domaća obrana.

Najbliže golu bio je Osijek u 42. minuti. Nakon ubačaja iz auta, Ba je glavom očistio loptu i pogodio u glavu svog suigrača Belcara, od kojeg se lopta odbila u stativu, pa u korner.

U nastavku susreta gledali smo veliku borbu na sredini terena, ali niti jedna momčad nije stvorila ozbiljniju priliku. Osijek je ovim bodom prepustio začelje ljestvice Vukovaru, dok je Varaždin napredovao na četvrto mjesto.