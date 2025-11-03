Rijetko viđene fotografije: Ivana Husar je prije 18 godina izgledala nešto drugačije

Prije točno 18 godina, 29. listopada 2007. godine, zagrebačka Tvornica kulture bila je domaćin posebnog događaja, koncerta posvećenog Ivi Robiću, jednoj od najvećih glazbenih ikona koje je Hrvatska ikada imala. Večer je bila ujedno i promocija albuma ''Samo jednom se ljubi'', projekta koji su pokrenuli Robert Mareković i njegovi Swingersi. Cilj je bio jednostavan, ali važan: približiti Robićevu glazbu mlađim generacijama.

Tvornica kulture tada je ugostila niz poznatih imena, Olivera Dragojevića, Ninu Badrić, Massima, Tedija Spalata, Mariju Husar i Ivanu Husar, Šajetu i Duška Jeličića, a mlađe snage poput Kristijana Beluhana, Suzane Horvat i grupe Rivers donijele su svježinu i energiju. U našoj galeriji pogledajte atmosferu s tog koncerta.

Tko je Ivo Robić?

Ivo Robić rođen je 28. siječnja 1923. u Garešnici, a stekao je međunarodnu slavu nevjerojatnim talentom i nezaboravnim hitovima te je njegova glazbena karijera trajala više od četiri desetljeća. Mnogi ga smatraju jednim od najvažnijih izvođača svoje generacije.

Ivo Robić započeo je glazbenu karijeru u mladosti, a prvi veliki uspjeh postigao je 1953. godine kada je pobijedio na Festivalu zabavne glazbe u Zagrebu s pjesmom "Ta tvoja ruka mala". To je bio početak njegove karijere koja je ubrzo postala sve uspješnija. No pravi proboj na međunarodnoj sceni uslijedio je nekoliko godina kasnije, 1959. godine kada je snimio pjesmu "Morgen".

Pjesma "Morgen" koju je Robić izvodio na njemačkom jeziku, postala je veliki hit na američkom tržištu dosegnuvši 13. mjesto Billboardove liste Top 40 najprodavanijih singlova. Zahvaljujući tome je u Americi dobio nadimak Mr. Morgen.