Fantastičan alat za bolji život: Saznajte koji ste od ovih devet tipova osobnosti

Eneagram je fascinantan i složen sustav koji opisuje devet temeljnih tipova osobnosti, nudeći dubok uvid u naše unutarnje motivacije, strahove i obrasce ponašanja. Iako ga mnogi u akademskim krugovima smatraju pseudoznanstvenim modelom, njegova popularnost u poslovnom svijetu i duhovnim krugovima nezaustavljivo raste.

Razlog je jednostavan: Eneagram nudi više od puke klasifikacije. On je dinamična mapa za osobni razvoj, putokaz koji nam pomaže razumjeti ne samo što radimo, već i zašto to radimo.

Iako se temelji na drevnim mudrostima koje vuku korijene iz kršćanstva, islama i judaizma, moderni Eneagram kakvog poznajemo danas sintetizirao je bolivijski filozof duhovni učitelj Oscar Ichazo 1960-ih, a kasnije ga je na Zapadu popularizirao čileanski psihijatar Claudio Naranjo. Sam simbol, po kojem je sustav dobio ime (od grčkih riječi "ennea" za "devet" i "gram" za "figuru"), sastoji se od tri dijela, piše The Enneagram Institute.

Krug predstavlja cjelovitost i jedinstvo, sugerirajući da svaki tip osobnosti nosi potencijal svih devet. Unutar kruga nalazi se trokut koji povezuje točke devet, šest i tri, simbolizirajući temeljnu ravnotežu. Preostalih šest točaka (jedan, četiri, dva, osam, pet i sedam) povezane su nepravilnim heksagramom. Uunutarnje linije nisu proizvoljne, one prikazuju dinamične odnose među tipovima, odnosno kako se osoba ponaša pod stresom ili tijekom osobnog rasta.

U galeriji saznajte koji ste tip po sustavu Eneagram te kako možete napredovati i poboljšati svoj život.