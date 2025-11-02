Zemljo, otvori se! Garcia nije mogao vjerovati kad je to vidio. Ostao je šokiran

U tijeku je utakmica 12. kola SHNL-a između Slaven Belupa i Hajduka. Nakon prvih 45 minuta rezultat je 0-0. Obje momčadi su sigurno puno, ali i ostavile prostora za osjetan napredak. Šego je u Koprivnici promašio zicer s dva metra i šokirao Garciju i navijače Hajduka.

Dogodilo se to u 24. minuti. Šarlija je sjajno iznio loptu iz svoje polovice, dodao za Almenu koji je pronašao Rebića na drugoj stativi. Ovaj je glavom sjajno dodao za Šegu na drugu stativu, a napadač Hajduka promašio je čitav gol s praktički dva metra! To je najveći promašaj dosad u SHNL-u. Možda će biti i promašaj sezone, ali pričekajmo. Tek je 12. kolo SHNL-a. Ima se još za igrati.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Gregurina u podcastu Net.hr-a Maksanov korner otvorio dušu