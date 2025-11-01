Pogledajte kaos! Kapetan Dinama dijelio šamare, a nije dobio crveni: Pala su dva igrača Rijeke

Dinamo je u ludoj utakmici pobijedio Rijeku. Strijelci za Plave bili su Bakrar u 29. i Hoxha u u 84. Za Rijeku je gol zabio Ndockyt. Dinamo se ovom pobjedom poravnao s Hajdukom na vrhu ljestvice, oba sastava imaju po 25 bodova, ali Splićani su odigrali susret manje, dok je Rijeka ostala sedma s 14 bodova.

Derbi je obilježilo i vrlo loše suđenje Pajača, glavni se sudac posebno "proslavio" u 78. minuti kada je kapetan Dinama Mišić prvo oštrim startom udario po nogama Fruka, zatim je ošamario Lasickasa pa Majstorovića i za sve to dobio samo žuti karton, a kartone iste boje dobili su još i Bakrar, Majstorović te kapetan Rijeke Zlomislić.

Gol za vodstvo Plavih došao je nakon suradnje dva Alžirca u Dinamu. Stigao je na naplatu veliki pritisak Plavih i dinamovci su napokon probili goste! Bennacer je sjajnom loptom na desnoj strani pronašao Bakrara, a danas najraspoloženiji u domaćim redovima bio je neumoljiv pred golom i sigurno poentirao pred Zlomislićem.

U drugo poluvrijeme Rijeka je ušla bolje, držala posjed na otvaranju nastavka, ali bez konkretnog učinka. U 58. minuti, Rijeka je izjednačila. Ndockyt je poentirao. Osjetilo se da je Rijeka znatno bolja u nastavku, da je odlučnije krenula zabiti izjednačujući gol. I do njega je stigla kada se Oreč sjajno probio po desnoj strani i odličnim prizemnim ubačajem u peterac pronašao Ndockyta. Krilni napadač Rijeke stigao je iz pozadine, pobjegao obrani i na drugoj stativi sjajno pospremio loptu u mrežu.

Toni Fruk je kreirao sve za Rijeku, fantastično proigrao Oreča, potonji ubacio u peterac, a tamo je siguran pred golom bio Ndockyt. U 60. minuti, Toni Fruk skoro je zabio za 2-1 Rijeke. Fruk je u konačnici opalio s ruba šesnaesterca, ali malo preko gola! Do 72. minute, Dinamo u nastavku nije imao niti jedan pokušaj na gol Rijeke. Odlično su kombinirali dinamovci, krilni napadač Hoxha se našao u čistoj šansi, izbio je Albanac pred vratarom Rijeke Zlomislića koji je pak sjajno reagirao, na vrijeme izašao s linije i sigurno obranio udarac. U 78. minuti, Josip Mišić je dvojicu igrača Rijeke udario po licu. Nastalo je komešanje na terenu. Strasti su se uzburkale toliko da je i Martin Zlomislić dotrčao do sredine s terena kako bi sudjelovao u naguravanju igrača.

Mišić je zakuhao frku kada je srušio Fruka pa uz pomoć Bakrara odgurnuo Lasickasa na tlo. Uslijedio je potpuni kaos u kojem je Zlomislić uhvatio Mišića za dres, a kapetan Dinama rukom u lice pljusnuo Majstorovića. Sudac Pajač je pričekao da se situacija primiri, pa Mišiću i Zlomisliću pokazao žuti karton. Dojam je da je kapetan Dinama itekako dobro prošao.

U 84. minuti Arber Hoxha je zabio spektakularan gol. Tribine su na Maksimiru pale u trans. Albanski reprezentativac je iz teške situacije, okružen čuvarima uz aut-liniju na lijevoj strani, lansirao je projektil i matirao Zlomislića. Ovo je bio možda i gol sezone. Za rubriku vjerovali ili ne. U sudačkoj nadoknadi, Ivan Nevistić obranio je čisti zicer Rijeke. Od tragičara do junaka, ovih je dana to definitivno bio put Dinamovog vratara. Vignato je nakon ubačaj pucao pod prečku, većina Maksimira već je loptu vidjela u mreži, ali golman Dinama maestralno je obranio.