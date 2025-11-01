Dinamo protiv Rijeke lovi zaostatak za Hajdukom: Kovačević nema pravo na kiks

12. kolo SHNL-a 0 Dinamo : 0 Rijeka

Moguće postave

Dinamo: Nevistić – Lisica, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Bennacer – Bakrar, Beljo, Hoxha

Rijeka: Zlomislić – Majstorović, Husić, Devetak – Oreč, Dantas, Petrovič, Lasickas – Fruk – Menalo, Adu-Adjei

Dinamo i Rijeka igraju na Maksimiru od 16 sati derbi 12. kola SuperSport HNL-a. Dinamo je pao s prve pozicije na drugu nakon prošlog kola i poraza na gostovanju kod Vukovara prošlog ponedjeljka, dok je sedmoplasirana Rijeka pobijedila na svom terenu Osijek 4-2, prije toga u Europi prašku Spartu 1-0 i u naletu su.

Dinamo oslabljen

Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije uoči susreta s Rijekom otkrio je da će njegova momčad biti značajno oslabljena. Nedostajat će čak šest igrača. Desni bek Moris Valinčić i krilni napadač Luka Stojković ozlijedili su se tijekom prošlog kola u Vinkovcima protiv Vukovara i to na lošem, neravnom terenu.

Mateo Lisica na desnom beku?

Valinčić će zbog ozljede pauzirati najmanje šest tjedana, dok Stojkovićev oporavak, prema Kovačevićevim riječima, ne bi trebao trajati toliko dugo. Ozlijeđen je i slovenski veznjak čeličnih pluća Miha Zajc, koji također neće konkurirati za sutrašnji dvoboj. Uz njih, van stroja su i Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine, te Ronael Pierre-Gabriel. Dinamo trenutačno nema prirodnu zamjenu za Valinčića, što je Kovačevića stavilo u nezavidnu situaciju. Prema posljednjim informacijama, trener Dinama odlučio je Mateu Lisici ponovno povjeriti ulogu desnog beka. Krilni napadač je tu poziciju igrao i u drugom poluvremenu utakmice protiv Vukovara te bi, čini se, i danas trebao započeti od prve minute.

I Rijeka je oslabljena

Rijeka također ima problema s kadrom. Trener neće moći računati na Damira Kreilacha, Stjepana Radeljića te Mile Škorića, koji je već dulje vrijeme izvan terena.

