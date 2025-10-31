Kovačević: 'To u derbiju nije bitno. Kritike? Nisam opterećen ni sa čime'

Trener Dinama Mario Kovačević održao je u petak konferenciju za medije povodom utakmice protiv aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke, koja se igra u subotu, na dan Svih svetih, na Maksimiru.

Dinamo u ovaj derbi ulazi kao drugoplasirana momčad na tablici HNL-a s tri boda manje od Hajduka, a Rijeka je sedma.

U posljednjem kolu Plavi su pretrpjeli šokantan poraz na gostovanju kod zadnje momčadi lige, Vukovara, te u dvoboj s Riječanima ulaze 'uzdrmani'.

"Poslije utakmice s Vukovarom došle su neke ozljede. Na šest tjedana najmanje nećemo računati na Valinčića, Stojković i Zajc su bolje, mogli bi biti na raspolaganju idući tjedan. Povukli smo Mikića iz juniora. Rijeka? Zaredali su s dobrim rezultatima, pogotovo protiv Osijeka. Dolaze u boljoj formi nego što smo mi, ali to u derbiju nije bitno. Još se uvijek puno toga okreće oko Fruka, želimo odigrati bolje nego protiv Vukovara i proslaviti s našim navijačima", rekao je Kovačević na početku pa se osvrnuo na pritisak na njega i kritike javnosti:

"U Dinamu sam, prvi nisam sretan kad izgubimo od posljednjeplasirane momčadi. Ne čitam puno medije, nemam vremena, ali znam da ne možeš uvijek pobjeđivati. Nisam opterećen ni sa čime, želim najbolje i radimo na tome."

'Vjerujem u pobjedu'

U momčadi Plavih ne bi trebalo biti većih promjena:

"Igramo kući, volim nogomet da smo kao domaćini dominantni, moramo protiv svih pritiskati. Oni igraju specifično, morat ću neke stvari prilagoditi da bismo lakše došli do pobjede. Mi ćemo igrati svoj nogomet i vjerujem u pobjedu. Nećemo mijenjati formaciju, imamo neka rješenja u svom kadru, priključili smo i Mikića. Bennacer je dobro trenirao, na njega računamo."

Potom je demantirao glasine da je francuski bek Ronael Pierre-Gabriel izbačen iz momčadi:

"Pierre-Gabriel je od prvog kola ozlijeđen, onda se vratio pa se opet ozlijedio, na magnetu se pokazalo da ima rupturu mišića. Neke stvari i ja saznam iz medija, iako nisu istinite. On bi idući tjedan trebao biti u momčadi."

Krizni sastanci

Opisao je i kako su izgledali 'krizni' sastanci poslije poraza od Vukovara.

"Bilo je podrške, priče i kritike, tu smo da razgovaramo. Nije sve uvijek idealno, mi smo na jednom putu. Nije dobro, svjesni smo svega, ne treba mi nitko govoriti, ja prvi znam da ovo nije dobro. Ali, ova je utakmica prilika da okrenemo stvari u svoju korist, da još jednom pobijedimo u derbiju", istaknuo pa na kraju odgovorio na konstataciju da bi pobjeda protiv rijeke i onda protiv Celte u Europskoj ligi mogle okrenuti cjelokupnu situaciju:

"Istina, ali sad ne razmišjam o Celti, znamo koliko nas teška utakmica čeka s Rijekom, tek nakon toga ćemo misliti na Celtu."

