Legenda istaknula problem Dinama uoči Rijeke: 'To nije ništa drugo nego ovo...'

Ove subote 1. studenog, na blagdan Svih Svetih, na Maksimiru će Dinamo i Rijeka odigrati derbi 12. kola SHNL-a, a legendarni hrvatski trener Ilija Lončarević, koji je tijekom karijere vodio i Dinamo, istaknuo je u razgovoru za Net.hr da momčadi u taj dvoboj ulaze u potpuno različitim situacijama.

Dinamo je u posljednja tri kola pretrpio dva poraza, a posebno je bolan bio onaj u posljednjem kolu, na gostovanju kod zadnje momčadi SHNL-a - Vukovara.

Rijeka, s druge strane, nije poražena u posljednje četiri utakmice u prvenstvu, a u derbi ulazi nakon što je u 11. kolu uvjerljivo pobijedila Osijek 4:2.

"Neočekivano, druga međusobna utakmica u sezoni dolazi za jednu momčad u lošem trenutku, a za drugu momčad u dobrom trenutku. Loš je trenutak za Dinamo, a dobar je trenutak za Rijeku. To može značiti puno, ali ne mora značiti ništa. Vidjet će se hoće li trener Rijeke uspjeti zadržati ovaj ovaj 'forte' kojeg sad imaju što se tiče igre i što se tiče rezultata. Mislim da je Rijeka, bez obzira na jako problematičan rezultat u početku, prvom dijelu prvenstva zadržala jedan nivo stabilnosti i kohezije. Nisam primijetio da je psihološki momčad Rijeke ikada pala", rekao je Lončarević i dodao:

"U tom smislu, znači, treba im samo rezultat. Oni su to sada dobili, a Dinamova momčad psihološki pada."

Potom je govorio o Dinamu koji se nalazi u vrlo zahtjevnom trenutku.

"To je problem u dvije-tri utakmice u zadnjih četiri-pet utakmica koje su odigrane. To nije ništa drugo nego nego psihologija koja ovisi o tome što će ljudi u klubu napraviti da momčad vrate u početak sezone kad je ekipa djelovala normalno, bez obzira na to kako pobjeđivala - lako ili teško. Ali je momčad djelovala normalno. Zašto je to prekinuto, taj pravac prema gore? To je analiza koju trebaju raditi ljudi u klubu", istaknuo je pa zaključio:

"Ovog trenutka bilo tko sa strane, pa tako i ja, nema pravo da se u to miješa. Vidjet ćemo što će napraviti. Zašto je psihološko stanje takvo? To je pitanje za trenera i za rukovodstvo. Nemam ja tu što dodati, bilo bi neozbiljno."

