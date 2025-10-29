Igra li Hajduk najbolje u SHNL-u? 'Jednog se mora paziti, a ljuti me što se priča o Livaji'

Splitski Hajduk na vrhu je SHNL-a nakon 11 kola. Derbi između Dinama i Rijeke dočekat će na prvom mjestu, s tri boda ispred Dinama i 11 ispred branitelja naslova.

Navijače Hajduka ne veseli samo pogled na tablicu nego i igra momčadi Gonzala Garcije koja je odlična na posljednje dvije utakmice. Bili su na dva gostovanja postigli po tri pogotka i suvereno odnijeli šest bodova iz Pule i Velike Gorice.

Odličan je ovo trenutak da nazovemo stručnjaka koji pomno prati stanje u Hajduku. Na dan kup-utakmice protiv Cibalije razgovarali smo sa Zoranom Vulićem koji ne skriva zadovoljstvo dobrim igrama Hajduka, ali poziva na oprez.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

"Hajduk je u najboljoj formi u ligi, ali tek je početak. Povijest nas je već naučila da ne smijemo s euforijom ulazit u ostatak prvenstva. Moramo gledati svaku sljedeću utakmicu i normalno gledati samo sebe. Ne gledati ni Dinamo ni ostale pratitelje. Prema tome, Hajduk ovisi samo o sebi i o svojoj kvaliteti i o svojoj kvalitetnoj igri. I tim putem treba ići. Mislim da je to jedini pravi put", počinje legendarni Brko.

Igre su odlične u posljednje dvije utakmice.

"Hajduk ušao jednu dobru rezultatsku formu. Što se tiče igre, zabiti dva puta na gostovanju po tri gola, nije lako ni na treningu, ali ne smije ih uhvatiti velika euforija jer nas povijest uči da to nikako nije dobro za Hajduka. Prema tome, Hajduk treba gledati samo sljedeću utakmicu, a to je kup protiv Cibalije proći kup i pripremiti se dobro za Belupo. I to mora biti njegov cilj, ako budu gledali daleko, past će".

'Ljuti me što se priča o Livaji'

Garcia je odbacio igru s tri stopera vrlo brzo, iako je ostvario pobjede, shvatio je da ne izgleda dobro.

"Govorio sam i prije, Hajduk ne može igrati s tri stopera. To je više defenzivna formacija nego ofenzivna. Iako će možda neki i reći drukčije, ali ja tako mislim. Prema tome, mislim da ovaj Hajduk mora igrati 4-3-3, kako je igrao do sada i morat će nastaviti. Mislim da je ta formula u ovom trenutku dobra i da tako Hajduk treba sjedeće sljedeće utakmice igrati i ne prilagođavati protivnicima. Tako nikada nije bilo u Hajduku", oštar je Vulić.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Kako će Garcia uklopiti Livaju u ovaj sastav i sustav koji je pronašao?

"Nemam apsolutno što pričati o Livaji. Livaja je četiri godine najbolji igrač Hajduka, čovjek koji je doveo publiku na stadion. Čovjek koji je u zadnje tri godine najviše dresova prodao i najbolja je investicija što se tiče Hajduka i propagande. Pogledajte malo postere po gradu i reklame s Livajom. Ljuti me kad imamo nešto dobro u Hrvatskoj ligi, što je pozitivno i lijepo za oko i sad ćemo mi to pretvoriti u nešto negativno za oko.

Mislim da nije korektno i da nije dobro. Mislim da takvi igrači tipa Livaja, Fruk, Jagušić nedostaju HNL-u. Nedostaju i Petković, Baturina i Pjaca. To je dodatna vrijednost HNL-a. Ja uživam gledati Hajduk kad igra Livaja. Može mi netko zamjeriti, ali to je za mene nogomet. Ja volim onaj stari nogomet, poteza i igre i, normalno, pobjeda. Igra se sve za pobjedu, ali čovjek je 3 godine najbolji strijelac lige i mi sad sumnjamo u njega. To apsolutno ne drži vodu", objasnio je bivši igrač i trener Hajduka.

Pogled na Dinamo?

"Govorio sam još na početku sezone da kad izgubiš Petkovića, Pjacu, Baturinu, Sučića, Ristovskog i Ademija, mislim da je to puno i za Real Madrid, a kamoli ne za Dinamo i da je izgubio onaj stari motor. Izgubio je ljude koji su mu radili preokrete na utakmicama. Što se mene tiče, Dinamo je u jednom stvaranju i reorganizaciji momčadi. Trebat će vremena puno da to sjedne i neki igrači će prirodno otpasti koji su dovedeni. Vidjet će se da nisu za Dinamo. Neki će ostati. Nije lak posao gospodina Kovačevića. Jako je to težak i nezahvalan posao jer od Dinama se očekuju najveći rezultati u HNL-u i Europi. Mislim da Dinamo dobro plovi u Europi. U HNL-u su upisali tri kiksa što je izrodilo jedan mali upitnik", zaključio je Zoran Vulić.

