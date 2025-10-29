Hajduk u Vinkovce bez Livaje, Vinkovčani ne pamte posljednju pobjedu

Danas u 15:30 Hajduk protiv Cibalije igra utakmicu osmine finala Hrvatskog kupa. Majstori s mora odlaze u Vinkovce s nizom od pet pobjeda u nizu, ali bez najboljeg igrača Hrvatske lige u posljednjih nekoliko sezona, Marka Livaje.

Momci Gonzala Garcíje su susret s Cibalijom izborili nakon što su u šesnaestini finala porazili Koprivnicu 4:1, čime su i započeli svoj niz. Utakmicu će osim Livaje propustiti i Ivica Ivušić, pa je očekivati da će braniti mladi Toni Silić. Cibalija, koja je izvan elite već sedam godina, će pokušati iznenaditi Hajduk, no to će biti teško budući da je Hajduk zadnji put izgubio u osmini finala Kupa 2019./20., kada ih je izbacio Sergej Jakirović s Goricom, dok je zadnja utakmica između Hajduka i Cibalije odigrana u 30. kolu sezone 2017./18., u kojem su Bili slavili s 4:0. Posljednja pobjeda Cibalije bila je sada već daleke 2011., dok je posljednje gostovanje Hajduka u Vinkovcima bilo protiv Vukovara u devetom kolu. U tom susretu je Hajduk pobijedio 1:0 golom Rokasa Pukštasa u 77. minuti.

