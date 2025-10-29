Ovo je najveći problem Dinama i Mario Kovačević ga pod hitno mora riješiti

Porazom protiv Vukovara Dinamo je ostvario treći poraz ove sezone, i to drugi nakon utakmica Europske lige. Plavi su gubili nakon Maccabija Tel Aviva i Malmöa, a nevjerojatno zvuči podatak da su u posljednjih 11 utakmica nakon Europe dobili samo tri. Najveći trenutačni problem Dinama je povratak u SHNL realnost, odnosno prva utakmica u prvenstvu nakon Europe. Dinamo jednostavno kao da se ne može prilagoditi ligaškim zahtjevima. Znači, najveći problem je prešaltavanje iz europskih utakmica u one ligaške.

Dinamo je nakon remija s Malmöom otišao u Vinkovce na Vukovar. U toj je ponedjeljnoj utakmici Vukovar bio nadmoćniji protivnik i pobijedio Dinamo 1-0 golom Jakova Puljića, uz poništeni gol omalenog Robina Gonzáleza. Trener Dinama Mario Kovačević za tu je utakmicu promiješao sastav, te su se u prvih 11 našla sedam nova igrača, među kojima i Niko Galešić koji je do tada skupio samo minutu u utakmici protiv Rijeke u trećem kolu. Teške noge, vinkovačke oranice i bolja igra Vukovaraca preusmjerili su susret u korist momčadi Silvija Čabraje, a Dinamo je na dulje vrijeme ostao bez Luke Stojkovića i Morisa Valinčića – igrača za kojeg u ovom trenutku Dinamo nema zamjenu.

Tri tjedna ranije Dinamo se, nakon gostovanja u Srbiji i 1-3 pobjede protiv izraelskog Maccabija Tel Aviva, kao gost na svom Maksimiru okušao protiv Lokomotive. Gradski derbi je po drugi put u posljednjih pet utakmica otišao na stranu Lokomotive, a i u toj je utakmici Dinamo imao istih problema kao protiv Vukovara. Modri su imali mnogo veći posjed, bez ideje kako ga iskoristiti, dok je momčad Nikice Jelavića bila smirena, koncentrirana i samo čekala svoju priliku. Ona je stigla u 21. minuti kada pogađa Aleks Stojaković, pa i u 44. minuti kada pogađa Dušan Vuković, čiji je gol poništen. Do 2:0 su tada Lokosi ipak stigli u 61. minuti kada je Marko Pajač realizirao jedanaesterac. Utješni pogodak za Modre postigao je, potencijalno najveći transfer u povijesti kluba, Dion Drena Beljo u 67. minuti. Treći poraz Modrih ove je sezone bio protiv Gorice, ali ta je utakmica bila nakon kupa.

Stare navike

Ako se po "jutru dan poznaje", mogli bismo reći déjà vu, budući da je slična situacija bila i prošle sezone. Dinamo je i tada u Europi bio veoma konkurentan, osvojivši 11 bodova u Ligi prvaka, što je po prognozama svih stručnjaka i superračunala trebalo biti dovoljno da se prođe grupa i izbori prvi play-off Lige prvaka. No, u domaćem prvenstvu nije Modrima bilo tako bajno. Modri su devet puta izgubili, a od toga pet puta nakon utakmica Lige prvaka. Nakon preostalih triju utakmica Lige prvaka dvaput su pobjeđivali i jednom odigrali neriješeno, u sezoni u kojoj su promijenili tri trenera. U posljednjoj europskoj utakmici za tu sezonu sastali su se Dinamo i Milan na Maksimiru. Plavi su bili konkurentniji protivnik većinu utakmice, za što ih je lopta nagradila u 19. minuti kada je Martin Baturina pogodio za 1-0. U 39. minuti Milan je ostao bez Yunusa Musaha, koji je dobio crveni karton, a Dinamo je odmah početkom drugog poluvremena povisio vodstvo preko Luke Stojkovića, čiji je pogodak poništen radi igranja rukom. Tri minute kasnije za Milan zabija Amerikanac hrvatskih korijena Christian Pulišić, no Marko Pjaca u 60. svejedno donosi pobjedu Dinamu, na čijoj je klupi sjedio legendarni Talijan Fabio Cannavaro.

Nakon te velike pobjede uslijedio je poraz u Osijeku, nakon kojeg je Dinamo bio treći – bliži petom mjestu i ispadanju iz europske pozicije nego naslovu prvaka. Za Osijek su tada zabijali Nail Omerović (u drugoj minuti) i sadašnji igrač Modrih Marko Soldo (u 60. minuti), dok je za Dinamo zabio Luka Stojković. Utakmica je to u kojoj je Dinamo dominirao, imavši 68 % posjeda lopte i osam udaraca u okvir, naspram Osijekova dva.

Samo osam dana ranije Dinamo je, nakon 3:0 poraza protiv Arsenala, ugostio Istru, na čije se kormilo tek vratio Gonzalo García. Plavi su tu utakmicu dobili 3:1 golovima Sandra Kulenovića, Luke Stojkovića i Martina Baturine, dok je za Istru pogodio Vinko Rožić, i to izravno iz kornera. Ta pobjeda protiv Istre bila je i prva utakmica Fabija Cannavara u HNL-u. Plavi su, baš kao i ove sezone, i prošle izgubili od Lokomotive. Tada je rezultat bio 3-1, a trener Lokomotive je bio Silvijo Čabraja. Samo osam dana kasnije bivši je bio Nenad Bjelica. Tada je jedini gol za Dinamo postigao Marko Pjaca, dok su za Lokomotivu pogađali Frank Karačić i sadašnji igrač Dinama Robert Mudražija, koji je tada zabio dva gola. Taj poraz je stigao nakon utakmice bez golova protiv Celtica.

Dinamo je prvim danom prosinca izgubio od najljućeg rivala Hajduka na Poljudu pogotkom Nike Sigura. Ta je utakmica stigla nakon Borussije Dortmund i 3:0 poraza u utakmici u kojoj su se Plavi držali relativno dobro do drugog pogotka žuto-crnih u 56. minuti. Dinamo je kolo ranije, u četvrtom kolu Lige prvaka otišao u Bratislavu u goste slovačkom prvaku Slovanu. Na samom početku utakmice izgledalo je kako bi to mogla biti još jedna razočaravajuća večer Modrih, jer su Slovaci poveli već u petoj minuti golom Davida Streleca, no da tako ne bude, pobrinuo se Dario Špikić. Špikić je sjajnim prodorom u 10. minuti postigao pogodak za poravnanje rezultata, da bi u 30. Petar Sučić preokrenuo. Do kraja susreta je Sandro Kulenović postigao još dva pogotka, čime je postavljeno konačnih 4-1. Četiri dana kasnije Modri su zapeli na gostovanju u Velikoj Gorici, odigravši 2-2 s momčadi Marija Carevića, spasivši se poraza u 86. minuti golom vjerojatno već zaboravljenog Nathaniela Mbukua.

Povijena sramota

Kao i u 20. kolu nakon Milana, Dinamo je od Osijeka poražen i u 11. kolu nakon 2:0 pobjede protiv Red Bull Salzburga. Modri su tada ugostili Slavonce, nakon što su Bruno Petković i Sandro Kulenović srušili Salzburg, a Osijek im je za gostoprimstvo poklonio četiri pogotka u mreži. Zabijali su Roko Jurišić, Hernani i dvaput Arnel Jakupović, dok je za Plave dva pogotka postigao Marko Pjaca. Jedinu pobjedu nakon osam utakmica Modri su ostvarili protiv Varaždina golom Juana Cordobe. Prije te utakmice na Maksimiru je gostovao Monaco, a Dinamo je, u utakmici koja se igrala po vremenskim uvjetima na rubu regularnosti, na kraju bio nezadovoljan remijem. Najprije je krajem prvog poluvremena Petar Sučić doveo Modre u prednost, da bi u 66. minuti Martin Baturina povećao vodstvo. Monaco je smanjio u 74. minuti golom Mohammeda Salisua, da bi Denis Zakaria u sudačkoj nadoknadi iz jedanaesterca pogodio za 2-2.

Najsramotnija sekvenca za Dinamo je ona prva, koja je započela ovaj nevjerojatni trend. Dinamo je tada, 21. rujna prošle godine, gostovao kod trenutnog trenera Marija Kovačevića. Rezultat? 4-1 za Farmaceute. Petković je tada prvi zabio u 32. minuti, da bi onda Ljuban Crepulja pri kraju poluvremena poravnao. U 67. minuti je onda preokrenuo Adrian Liber, da bi Ivan Dolček povisio na 3:1. Konačnih 4:1 postavio je Ilija Nestorovski. Tu je utakmicu vodio pomoćni trener Sandro Perković, koji je na samom kraju te sezone i preuzeo konce nakon neuspjelih pokušaja s Bjelicom i Cannavarom, a razlog tomu bio je otkaz Sergeju Jakiroviću. Jakirović je otkaz u Dinamu dobio utakmicu ranije, nakon najvećeg poraza u povijesti Lige prvaka. Dinamo je tada u prvom kolu gostovao kod Bayerna, a milimetri su dijelili Bayern od toga da zabije i dvoznamenkasti broj golova. Bavarci su prvi pogodak postigli već u 16. minuti golom Sergea Gnabryja, koji je poništen radi zaleđa. Tri minute kasnije, golom Harryja Kanea iz jedanaesterca, tada započinje put ka rekordu. U 33. zabija Raphaël Guerreiro, da bi u 38. imali 3-0 golom Michaela Olisea.

Dinamo se početkom poluvremena skoro vratio, zabivši dvaput u minuti. Najprije je pogodio Petković u 49., pa japanski lijevi bek Takuya Ogiwara u 50. minuti. I onda je krenulo – Kane 57., Kane 60. (zaleđe), Olise 61., Kane 73., pa opet Kane u 78. minuti i za sam kraj Leroy Sané u 85. i Leon Goretzka za najveći poraz u povijesti Lige prvaka, u drugoj minuti sudačke nadoknade. Dakle, Dinamo je u posljednjih 11 utakmica nakon Europe, gdje je bio više-manje uspješan, izuzev poraza protiv Bayerna, ostvario sljedeći uspjeh: tri pobjede, jedan remi i sedam poraza uz gol-razliku 16:21.

