Modrić se hvata za glavu u nevjerici: 'Katastrofa, užas...'
Otkako je stigao u Italiju, Modrić nikada nije bio na udaru takvih kritika kao poslije utakmice Milana i Atalante
Luka Modrić je po prvi put otkako je stigao u Italiju našao na meti žestokih kritika. To se dogodilo nakon razočaravajuće utakmice koju je odigrao u remiju Milana i Atalante (1:1).
Modrić je pružio izvedbu koju su analitičari opisali kao "tipičnu" za njega u smislu zadržavanja posjeda i točnosti. S impresivnih 92% preciznih dodavanja, hrvatski je kapetan bio sigurna točka u organizaciji igre Milana. Međutim, ono što je nedostajalo bio je njegov prepoznatljivi "ubojiti pas" – kreativna iskra koja lomi protivničke obrane.
Bio je uredan i discipliniran, no nije uspio stvoriti nijednu veliku priliku za svoje suigrače. Intenzitet bitke na sredini terena bio je očit; Modrić je dva puta predriblan, a u jednom je trenutku zaradio i žuti karton zbog frustriranog prekršaja. Njegov je nastup opisan kao "solidan, ali ne i spektakularan", što u konačnici nije bilo dovoljno da Milan odnese sva tri boda.
Iako, objektivno, njegov nastup nije bio toliko loš, za navijače na društvenim mrežama Luka je bio grozan. U nastavku prenosimo neke od komentara:
"Najslabija utakmica Modrića otkako je stigao u Milan."
"Modrić ne može igrati 90 minuta svaku utakmicu, a čak i ne treba."
"Katastrofalna partija."
"Užasna partija Luke Modrića, daleko ispod njegove razine."
