Modrić će ovu noć htjeti što prije zaboraviti: Izraz njegovog lica govori sve

U žestokom okršaju talijanske Serie A na Gewiss stadionu u Bergamu, Atalanta i Milan podijelili su bodove odigravši napetih 1:1. Utakmica, odigrana 28. listopada 2025., bila je u središtu pozornosti hrvatske javnosti zbog izravnog dvoboja dvojice Vatrenih, Luke Modrića u dresu Milana i Marija Pašalića kao ključnog igrača Atalante. Iako su obje momčadi pokazale zavidnu borbenost, talijanski mediji i analitičari složni su u ocjeni – mlađi hrvatski reprezentativac ovoga je puta bio uspješniji i ostavio je dublji trag na terenu.

Allegrijevo povjerenje u 40-godišnjeg maestra

Milan je u Bergamo stigao pod imperativom pobjede nakon frustrirajućeg remija (2:2) protiv Pise u prethodnom kolu. Trener Massimiliano Allegri, suočen s ozljedama ključnih ofenzivaca poput Christiana Pulisica, ponovno je ključeve veznog reda povjerio iskusnom Luki Modriću. U najavama utakmice, talijanski mediji poput Sky Italia postavljali su pitanje može li 40-godišnji Modrić i dalje kontrolirati utakmicu visokog intenziteta protiv Atalantinog prepoznatljivog presinga.

Allegri nije imao dvojbi. Modrić je započeo svoj deveti prvenstveni susret kao starter, potvrdivši status nezamjenjivog kotačića u momčadi Rossonera. Njegov dolazak u srpnju 2025. nakon trinaest godina u Real Madridu donio je Milanu potrebnu inteligenciju i mirnoću, no dvoboj protiv momčadi Ivana Jurića bio je pravi test njegove izdržljivosti.

Preciznost i kontrola, ali bez završnog dodira

Tijekom 90 minuta, Luka Modrić pružio je izvedbu koju su analitičari opisali kao "tipičnu" za njega u smislu zadržavanja posjeda i točnosti. S impresivnih 92% preciznih dodavanja, hrvatski je kapetan bio sigurna točka u organizaciji igre Milana. Međutim, ono što je nedostajalo bio je njegov prepoznatljivi "ubojiti pas" – kreativna iskra koja lomi protivničke obrane.

Bio je uredan i discipliniran, no nije uspio stvoriti nijednu veliku priliku za svoje suigrače. Intenzitet bitke na sredini terena bio je očit; Modrić je dva puta predriblan, a u jednom je trenutku zaradio i žuti karton zbog frustriranog prekršaja. Njegov je nastup opisan kao "solidan, ali ne i spektakularan", što u konačnici nije bilo dovoljno da Milan odnese sva tri boda.

Medijske ocjene: Pašalić igrač utakmice

Dok je Modrićeva igra bila korektna, Mario Pašalić je s druge strane briljirao. Upravo je on bio najistaknutiji pojedinac susreta, što su potvrdile i ocjene talijanskih medija. Portal Football Italia proglasio ga je igračem utakmice s visokom ocjenom 7.5, istaknuvši kako je "hrvatski razigravač zasjenio svog sunarodnjaka Luku Modrića". Pašalić je bio mozak Atalantinih napada, a njegov učinak bio je i konkretan – upisao je ključnu asistenciju za izjednačujući pogodak Ademole Lookmana.

Modrić je za svoj nastup dobio ocjene u rasponu od 6 do 6.5, što potvrđuje dojam solidne, ali ne i odlučujuće partije. U izravnom dvoboju dvojice hrvatskih veznjaka, Pašalićeva energija, kreativnost i ključni potezi odnijeli su prevagu.

Bila je to večer u kojoj je Luka Modrić još jednom pokazao svoju prepoznatljivu mirnoću i tehničku superiornost, ali nije uspio donijeti Milanu pobjedu. Remi u Bergamu ostaje podsjetnik na izazove koje donosi borba za vrh Serie A, gdje se od veterana poput njega očekuje da i u četrdesetoj godini čini razliku u svakom susretu. Ovaj put, svjetla pozornice pripala su drugom Vatrenom.