Slavni hajdukovac: 'Dinamo je bio bezvoljan, a Garcia i Livaja moraju naći zajednički jezik'

Nakon što je odigrano 11 kola HNL-a Hajduk je prvi na tablici s 25 bodova, a Dinamo je na drugom mjestu s tri boda manje. 'Bijeli' su ušli u sjajnu formu i u posljednja dva kola su, u pobjedama nad Istrom i Goricom, oduševili navijače sjajnom igrom.

Posljednje kolo donijelo je najveće iznenađenje u dosadašnjem dijelu sezone - Dinamo je izgubio (0:1) na gostovanju kod zadnje momčadi lige - novog prvoligaša Vukovara, nakon čega se ekipa Marija Kovačevića našla na žestokom udaru kritika.

Situaciju u HNl-u za Net.hr prokomentirao je, poznati hrvatski napadač koji trenutno u NK GOŠK Kaštela vodi školu nogometa, trener je juniora i pomoćnik na klupi prve momčadi. Mnogima je najpoznatiji kao bivši igrač Hajduka, koji je u posljednjoj sezoni u kojoj su Bijeli osvojili naslov prvaka (2005./2006.) bio najbolji strijelac momčadi s 13 postignutih golova u HNL-u. Za Hajduk je ukupno nastupio 178 puta i zabio 46 golova.

Naš sugovornik prvo se osvrnuo na kiks Dinama protiv Vukovara.

"To je najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela sezone, a možda će biti i najveće iznenađenje cijele sezone. Zaslužena pobjeda Vukovara koji je bez respekta odigrao protiv Dinama, a Dinamo mi je izgledao nekako bezvoljan, kao da su mislili da će oni sami sebi zabiti gol. Možda su oni mislili, kao što jesu, da su puno su igrački kvalitetniji, ali ipak volja i pristup utakmici je najvažniji u današnjem nogometu. I tu su igrači Vukovara imali puno više želje i volje. I neki igrači Dinama su izgledali totalno bezvoljno, kao da su ušli u utakmicu 'lako ćemo' i to im se vratilo. Mislim da su podcijenili protivnika", istaknuo je Bušić.

Potom je progovorio o Hajduku, koji je proigrao i, nakon slabije igre na početku sezone, uvjerljivim nastupima u posljednja dva kola pokazao da može biti jako opasan.

"Što se Hajduka tiče, Garcia je promijenio je sustav, vratio se na svoju neku ideju koku je imao od početka, maknuo je igru s tri braniča, maknuo je dva Španjolca i stavio ove mlade momke koji su prošli školu Hajduka. Ti momci stvarno igraju, trče, bore se i lijepo igraju. Lijepo ih je gledati i zasluženo su na prvom mjestu. Sad se nadam da će samo tako i tako nastaviti jer nema razloga da ne nastave, stvarno su vrhunski odigrali ove dvije utakmice", istaknuo je.

Te posljednje dvije utakmice koje je Hajduk odlično odigrao, odigrao je bez svog kapetana i najboljeg igrača Marka Livaje. Sada će ga Garcia morati uklopiti u ekipu koja je bez njega odigrala stvarno sjajno.

"Livaja će im dati još jednu dimenziju više. OK, neće dati trkački, kao Šego na primjer, presing i stvarno je to odlično odrađivao. Sad tu trebaju Garcia i Livaja naći zajednički jezik, glavno je da se on uklopi u ekipu. Znamo kakav je Livaja igrač, zadnje tri godine je praktički sam vukao momčad. Sad ima igrača koji su došli u formu i koji koji su sve bolji i bolji, tako da će uz njega biti još bolji.

Za kraj je Bušić odgovorio na pitanje može li ova sezona biti ta koju svi navijači Bijelih jako dugo čekaju, da Hajduk nakon 21 godine opet bude prvak.

"Trenutno smo dobri. Ne bih sad neku euforiju dizao jer se zadnjih godina isto ponavlja, ali ja im želim da nastave ovako i da idu utakmicu po utakmicu i da ne razmišljaju unaprijed. Ali zašto ne? S ovakvom igrom Hajduk može biti prvak. Dinamo ima dobru ekipu i dosta veliki izbor igrača, ali jednostavno u HNL-u nešto ne štima, a u Europi je puno puno bolje", zaključio je.

