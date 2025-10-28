Vukovarac nakon velike pobjede nad Dinamom: 'Slušali smo šefa Čabraju, ovo je rekao o Modrima'

Dinamo je iznenađujuće poražen u 11. kolu SHNL-a i to od zadnje momčadi prvenstva, Vukovara 1991. Modri kroz cijelu utakmicu nisu stvorili velike šanse, bilo je nekih naznaka dobrih prigoda, ali i najveći navijači se slažu oko jedne generalne stvari - ovo nije Dinamo koji bi na ovaj način trebao igrati protiv posljednje momčadi prvenstva.

Vukovar je hrabro izašao na grbavi teren u Vinkovcima, a Silvijo Čabraja savršeno spremio svoju momčad koja je izašla nadigravati se s Dinamom. Jedan od ključnih igrača bio je i Kristijan Pavičić koji je u stoperskom tandemu s Marijom Tadićem anulirao svaki ozbiljniji napad Dinama. U razgovoru za Net.hr otkrio je detalje velike pobjede.

"Mislim da smo zasluženo jučer pobijedili. Dali smo sve od sebe kako bismo držali priključak za predzadnjim, devetim mjestom, odnosno Osijekom, i mislim da smo dali svoj maksimum, što se pokazalo jako dobrim i uzeli smo sva tri boda. Tri boda koja smo jako priželjkivali", počeo je Pavičić pa objasio kako su izgledale same pripreme za utakmicu.

'Znali smo da nisu izvanzemaljci'

"Trenirali smo cijeli prošli tjedan s ciljem da idemo uzeti sva tri boda. Znali smo da mi to možemo. Trener Čabraja nam je rekao da dinamovci nisu izvanzemaljci, da nisu nepobjedivi i s tim ciljem smo trenirali cijeli tjedan, pripremali se i analizirali sve do zadnjeg detalja. Na kraju se ispostavilo da je šef bio u pravu. Podržali smo svaku njegovu ideju i na kraju je sve super ispalo", kaže Kristijan. "S Dinamom je najbolje igrati nakon reprezentacijske pauze ili nakon europskih utakmica" – tvrdnja je koja se opet pokazala točnom.

Foto: David Jerkovic/pixsell

"Pratili smo, vidjeli smo što se piše i da će možda promijeniti par igrača koji igraju standardno pa će ih ići odmoriti, što nam je dalo dodatni motiv. Iako ne možemo reći, Dinamo ima dugačak kadar, ali znamo da Dinamo, kad igra Europu, odnosno da svaki klub u Hrvatskoj koji igra Europu, da je malo 'težak' kad igra sljedeću utakmicu, pogotovo nakon tri dana pauze. Na kraju se ispostavilo vrhunski za nas", rekao je pa nastavio o atmosferi na utakmici.

"Ja se, kao igrač Vukovara, osjećam tu kao domaći igrač jer sam bio u Cibaliji. Mislim da to sada svi smatraju, ajmo reći, domaćim terenom, na kojem vidimo da ni jednom klubu u HNL-u, koji nam dolazi, nije lagano uzeti bodove", rekao je Pavičić pa nastavio.

'Kako je utakmica odmicala, navijali su za nas'

"Pa da, malo je čudno. Kada igramo kući, bude većina gostujućih navijača i u našem gradu i na našem stadionu se navija za njih. Jučer isto, navijači Dinama prvo poluvrijeme su svi navijali za Modre, ali od poluvremena se promijenila priča i čini mi se da se navijalo čak i za nas", kaže stoper Vukovara koji je, zajedno s Tadićem, dobio žuti karton u ranoj fazi utakmice.

"Znali smo da će ići sad sve preko nas. Očekivali smo da će Kulenović i ostali u Dinamu ići preko nas jer su oni ostali na terenu na poluvremenu i znali su da imamo kartone. Trener nam je rekao da moramo biti pametni. Na kraju nismo imali ni puno posla. Možda jedan-dva prekršaja smo napravili nakon tih kartona", rekao je pa komentirao i furiozni početak drugog poluvremena.

"Podigli smo visoko zadnju liniju u prvih desetak minuta drugog dijela. Očekivali smo veliki pritisak Dinama, ali dogovorili smo se na poluvremenu da nemamo što izgubiti. Rekli smo da nam nisu napravili šanse cijelo prvo poluvrijeme. Poništili su nam i gol, na kraju. Izašli smo i rekli da idemo uzeti sva tri boda. Teren nam je malo pomogao u drugom poluvremenu kod njihovog pritiska...", objasnio je. Zanimalo nas je i kako mu je bilo igrati protiv, možemo reći – europske zvijezde, kao što je Bennacer.

Foto: David Jerkovic/pixsell

"Dobro ste rekli. Znamo da Dinamovi igrači vrijede dosta više nego, doslovno, cijela liga, ali mi nismo bili puno očarani, pogotovo kako je utakmica odmicala. Vidjeli smo da možemo igrati sa svakim, mislim da je to velika stvar za nas koji smo došli iz druge lige. Većina igrača koji su ostali u Vukovaru smatra da je to najveće postignuće", jasno je poručio pa nam otkrio i kako je bilo nakon same utakmice.

"Nakon utakmice smo otišli proslaviti malo, ali odmah se ide dalje s pripremama za Istru. Ponavljam, vidjeli smo da možemo uzeti bodove svima i napraviti probleme. Prvo Istra, pa ćemo se okrenuti budućim stvarima", rekao je pa otkrio nekoliko detalja o Silviju Čabraji.

'Čabraja želi beton iza'

"Pa meni svi su pričali da je on trener koji... Da voli mlađe igrače i da je podigao svaki klub na viši nivo, što je pokazao i kad je došao ovamo. Očekivali smo da će podići cijelu ekipu, što je i napravio i znali smo da mu je cilj dobra obrana. Da bude clean sheet i beton iza, a naprijed što napravimo", zaključio je stoper Vukovara.

