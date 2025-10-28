Legenda Dinama: 'Ćiro je imao dobar postulat, a jedan Kovačevićev izgovor nema smisla'
Slavko Ištvanić za Net.hr o Dinamu
Dinamo Marija Kovačevića pod velikim je povećalom nakon nekoliko neuvjerljivih partija. Modri su u ponedjeljak poraženi od Vukovara u 11. kolu SHNL-a i sada im najveći rivali iz Splita bježe tri boda na vrhu prvenstvene ljestvice.
Tom porazu prethodilo je slabo izdanje u Europi. Dinamo je u Malmöu spasio bod u posljednjim trenucima utakmice. Kako bi secirali stanje u Dinamu nazvali smo legendu Modrih Slavka Ištvanića.
"Ovo je bila najgora utakmica koju je Dinamo odigrao ove sezone općenito i ne znam razlog zašto je takav pristup bio od početka same utakmice? Da, nisu se nametnuli kao lideri prvenstva, kao momčad koja ide na prvo mjesto i da se tako ponašaju, da idu visoko napasti Vukovar koji se pokazao u zadnjim utakmicama kao jaka, čvrsta momčad. Dobili su Rijeku i Hajduk je imao s njima problema. Znači da Dinamo mora imati bolju pripremu za samu utakmicu nego što je to bilo sada", počeo je nekadašnji kapetan Dinama.
Mnogi su prigovarali Kovačevićevu premalo rotiranja, sada je promijenio sedam igrača u odnosu na Malmö.
"Ne slažem se s tolikim rotiranjem. Ako trener ima kostur momčadi, on ga mora zadržati. Što znači kostur momčadi? To je linija momčadi po sredini. To je golman, zadnji igrači, središnji igrači i napadači. Lijevo i desno se može koliko toliko rotirati.. To je u biti postulat pokojnog Ćire Blaževića. Znači, bitno je imati kostur momčadi i ovo drugo se sve može nadomjestiti, dva - tri igrača, ali rotirati sedam igrača u prvenstvu, mislim da to nije dobro i da se to vratilo kao bumerang.
Dinamo ima prepoznatljivu momčad s kojom je igrao u prvenstvu i sve je štimalo kao i u Europskoj ligi, ali mislim da trenutno nije momčad spremna za takve rotacije. S Rijekom se igra tek za vikend pa sa Celtom u četvrtak. Mislim da je Dinamo trebao nastupiti s najjačom momčadi koju ima, s obzirom na to da se Vukovar pokazao kao nezgodan protivnik za sve momčadi, pogotovo za lidere koji kandidiraju i koji pretendiraju na prvo mjesto HNL-a", secirao je legenda Dinama iz 80-ih godina.
'Izgovor o puno utakmica nema smisla, dovoljno je vremena za odmor'
Dinamo je na odličnih sedam bodova nakon tri kola Europske lige, ali posljednja utakmica u Švedskoj nije bila dobra.
"Nije bila dobra. Pokazalo se da Dinamo ima puno problema kada se pritisne visoko. Dinamo ima problema s iznošenjem lopte preko polovice igrališta. Na kraju je Dinamo malo pritisnuo i zabio taj gol u zadnjim minutama. Realno Dinamo je zaslužio bod u Malmöu, ali igrom nije zadovoljio", kazao nam je čovjek s tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju.
Dinamo se muči s momčadima koje igraju postavljene u niski i srednji blok. Ima li rješenja za to?
"Naravno da ima. Dinamo ima dosta kvalitetnih igrača, samo im treba dati igrati. Momčad se uvijek može rotirati, dva - tri igrača promijeniti u svakoj utakmici, ali sedam odjedanput, to je teško teško nadoknaditi. Teško da momčad može pokazati nešto više u odnosu na onu momčad koja je standardna, ali uvijek treba imati standardnu momčad koja je nositelj igre i koja je nositelj svega. Ja sam protivnik toga da se izvlačimo na nekakav velik broj utakmica.
Dvije utakmice u tjedan dana nije puno, igrači se imaju dovoljno vremena odmoriti. Znači, rekuperacija traje 48 sati. Sve drugo je odmor i nadogradnja za utakmice koje koje slijede. Uvijek postoji mogućnost da se to sve regulira i da igrači mogu dovoljno odmoriti za sljedeću utakmicu", govori Ištvanić.
Nešto više od četvrtine sezone je prošlo. Kakav je sud o Bobanovu i Kovačevićevu Dinamu?
"Mislim da kvaliteta postoji i da Dinamo ima širok kadar igrača, ali mislim da se Dinamo još traži i da traži još igru, mada su imali kompletne pripreme i tu se trebalo više napraviti. Dinamo mora imati svoj stil, prepoznatljivu igru, formaciju u kojoj igra i da se nešto previše ne smije mijenjati i rotirat, pogotovo na ovakvim utakmicama domaćeg prvenstva. Da, Dinamo je ušao u Europsku ligu, tu dobro stoji, ali prvenstvo mora biti prioritet.
Dinamo mora osvojiti prvenstvo. Ako ne osvoji prvenstvo, to je onda veliki problem. Veliki je problem da Dinamo dvije sezone u nizu ne bude prvak. Zato je i napravljena takva rošada. Kompletna momčad se promijenila, doveli se dobri igrači. Samo to treba uigrati do kraja", zaključio je Slavko Ištvanić.
