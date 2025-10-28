Ovo se nije očekivalo u 11. kolu! Kladionice promjenile tečajeve: Evo tko je favorit za naslov

Nakon 11 odigranih kola SuperSport HNL-a, kladionice su ažurirale koeficijente za osvajanje naslova prvaka. Prema trenutnim procjenama, najveći favorit i dalje je Dinamo Zagreb s kvotom 1,65, dok je Hajduk glavni pratitelj s koeficijentom 2,20.

Veliki pad bilježi Rijeka, čija je kvota skočila na čak 80, što jasno pokazuje da analitičari više ne vide ozbiljne šanse za naslov na Rujevici.

Ostali klubovi imaju još veće izglede: Lokomotiva 200, Osijek i Varaždin po 300, dok su Slaven Belupo, Gorica i Istra izjednačeni na 500. Najmanje šanse, prema bookmakerima, ima Vukovar 1991 s koeficijentom čak 2000.

Iako je pred klubovima još mnogo utakmica, kladionice jasno poručuju da će borba za naslov i ove sezone vjerojatno će se svesti na Dinamo i Hajduk, trend je da se Dinamu šanse smanjuju, a Hajduku povećavaju.

