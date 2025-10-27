Navijači Dinama ogorčeni nakon blijede predstave: Društvene mreže gore od komentara
Dinamo je u posljednjoj utakmici 11. kola prikazao jedno od svojih najneuvjerljivijih izdanja ove sezone, odigravši blijedu i napadački neprepoznatljivu utakmicu protiv Vukovara 1991.
Trener Mario Kovačević odlučio je odmoriti nekoliko ključnih igrača i priliku dati onima s manje minuta, pa je tako Dinamo započeo susret sa čak sedam novih imena u početnoj postavi. Međutim, eksperimentalna postava nije se snašla – nedostajalo je ideje, ritma i konkretnih akcija u završnici.
Utakmica je ubrzo postala glavna tema na društvenim mrežama, gdje su navijači izrazili razočaranje izvedbom. Komentari su bili kratki, ali oštri:
“Sramota!”,
“Ovo nije razina profesionalnog nogometa.”
“Bez ijedne smislene akcije, sve se vraća do golmana.”
“Bili smo dobri – dok nije počela utakmica.”
Mnogi su istaknuli kako igrači koji rijetko dobivaju priliku nisu iskoristili svoje minute, što je dodatno zabrinulo navijače uoči nastavka sezone.
Postavlja se i pitanje koliko Dinamov uspjeh počiva na individualnoj kvaliteti pojedinaca, a koliko na stvarnoj timskoj igri. Ovoga puta, kolektivna slika bila je daleko od očekivanog standarda.
Ipak, treba priznati i zasluge domaćinu, Vukovar 1991 i trener Silvijo Čabraja odradili su utakmicu s puno discipline i energije, zasluženo iznerviravši favorita.
Za Dinamo, ovo bi mogao biti samo loš dan, ali i ozbiljno upozorenje da se i najveći klubovi ne smiju oslanjati samo na imena, nego i na pristup.
