Pogledajte poništeni gol Vukovara protiv Dinama: Šokirani domaćini glasno izviždali Bela

Foto: David Jerkovic/pixsell

Naslonio je Gonzalez lijevu ruku na Galešića, a ovaj je u skoku krivo zahvatio loptu glavom i odmah pao

27.10.2025.
21:12
Sportski.net
David Jerkovic/pixsell
Dinamo je na gostovanju kod Vukovara u Vinkovcima zatvorio 11. kolo HNL-a porazom 1:0. 

Jedini gol zabio je Puljić u 53. minuti utakmice. Vidović je dao katastrofalnu loptu nazad Vareli koji je izlazio iz obrane. Izgubio je tu loptu Vidović, a ona je otišla do Banovca koji je prošao u šesnaesterac i ubacio nisku loptu na tri metra od gola. Prošla je lopta pored Nevistića i Galešića, a onda je uklizao Puljić i ugurao je preko crte. 

No, domaćini su u prvoj (od dvije) minuti sučeve nadoknade prvog poluvremena zabili gol koji je poništio sudac Dario Bel. Gonzalez je zabio nakon jedne duge lopte svog golmana Bulata. Naslonio je Gonzalez lijevu ruku na Galešića, a ovaj je u skoku krivo zahvatio loptu glavom i odmah pao. Gonzalez je odličnim udarcem poslao loptu u mrežu, ali Dario Bel pokazao je prekršaj i poništio gol uz jako glasne zvižduke tribina. 

Spornu situaciju i glasne zvižduke tribina pogledajte i poslušajte OVDJE

